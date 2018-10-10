Зомби встали: рейтинг «Ходячих мертвецов» критически рухнул

Девятый сезон известного зомби-долгожителя «Ходячие мертвецы» испытал значительное падение рейтингов. Премьера сезона, состоявшаяся 7 октября, показала самый низкий за всю историю шоу рейтинг в целевой возрастной категории (от 18 до 49 лет) — 2,5, что соответствует 3,2 млн зрителей. Всего же серию посмотрели 6,1 млн зрителей, что стало вторым худшим показателем среди премьер сезонов. Ниже был только рейтинг пилотной серии, вышедшей в октябре 2010 года, — 5,35 млн.

По сравнению с премьерой восьмого сезона рейтинги сериала упали на 47%. Если сравнивать рейтинги финала восьмого сезона и премьеры девятого, то дела тоже обстоят не лучшим образом — премьеру посмотрело на 23% меньше зрителей.

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Это вряд ли то, на что рассчитывали продюсеры, которые приняли в прошлом году решение пойти на большие изменения в тайтле. Во-первых, был заменен шоураннер — вместо Скотта Гимпла всем стала руководить Анджела Канг, которая ранее выступала сценаристом. Во-вторых, создатели взорвали информационную бомбу, объявив о том, что девятый сезон станет последним для главного героя сериала шерифа Граймса в исполнении Эндрю Линкольна. Лорен Коан, сыгравшая Мэгги Грин, также покинет шоу в конце сезона.

Пока все усилия создателей не привели к положительному результату, однако AMC и продюсеры шоу уверенно смотрят в будущее, объявив о том, что рассчитывают растянуть сериал до 2030 года. Помимо этого во вселенной «Ходячих мертвецов» может появиться второй спин-офф. Первый вышел в 2015 году под названием «Бойтесь ходящих мертвецов».

Тем не менее, есть обстоятельства, которые смягчают ситуацию для всего сериала, и говорить о его печальной судьбе в будущем еще слишком рано. Прежде всего, несмотря на низкие показатели для себя «Ходячие мертвецы» остались вторым по популярности шоу на американском телевидении, уступив по традиции флагману NBC двух последних лет «Это мы».

Нельзя также забывать, что американские общедоступные и кабельные каналы последние годы испытывают постоянное и равномерное падение рейтингов в связи с бурным развитием стриминга, и AMC, транслирующий «Ходячих мертвецов», находится в том же положении, что остальные.

Есть и другая причина падения телевизионной аудитории у сериала. AMC впервые сделал большую ставку на свой платный стриминговый сервис AMC Premiere, которая, по предварительной информации, сработала. Канал предложил подписчикам сервиса посмотреть премьеру девятого сезона на день раньше, чем по телевизору. Пока по неофициальным данным, интернет-платформа испытала видимый скачок в количестве подписчиков именно в день стриминговой премьеры сезона.

Таким образом, не исключено, что глобальные изменения, о которых говорят продюсеры и канал AMC, коснуться не только событий во вселенной «Ходячих мертвецов», но и методов доставки контента зрителю. В любом случае, реалии 2018 года говорят о том, что все крупные традиционные медиа нацелились на принцип «видео по запросу». В скором времени ожидаются свои стриминговые платформы у Apple, Disney и DC.

Основанный на одноименной серии комиксов сериал «Ходячие мертвецы» вышел на телеэкраны в октябре 2010 года. Первый сезон состоял всего из шести серий. Режиссером и сценаристом пилота выступил Фрэнк Дарабонт, хорошо известный своими экранизациями романов Стивена Кинга — «Побега из Шоушенка», «Зеленой мили» и «Мглы».

Первый сезон был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал».

Сериал набирал популярность постепенно и самыми рейтинговыми сезонами стали четвертый, пятый и шестой, каждый из которых посмотрели более 13 млн зрителей. Начиная с седьмого сезона аудитория «Ходячих мертвецов» начала неумолимо падать, и восьмой посмотрели лишь 7,82 млн человек.

В 2015 году был запущен спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов», который выступил в роли приквела к событиям основного сериала.