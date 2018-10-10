Дамы за рулем: Вин Дизель объявил о женском «Форсаже»

Актер и звезда серии «Форсаж» Вин Дизель разместил в сети видеоролик, в котором рассказал о возможном появлении спин-оффа франшизы, посвященного не водителям, а водительницам. Он отметил, что уже вел со студией Universal Pictures переговоры по поводу своей идеи, и боссы, как заявил Дизель, восприняли ее с воодушевлением.

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У Universal большие планы на дальнейшее развитие франшизы.

Не так давно бы анонсирован сериал, который будет полноправной частью вселенной «Форсажа», — Вин Дизель уже подтвердил свое участие в этом проекте.

Другая тенденция американского кинематографа также затронула франшизу — в 2019 году должен выйти спин-офф «Хоббс и Шоу», в котором главные роли сыграют Дуэйн «Скала» Джонсон и Джейсон Стейтем. В данный момент съемки в самом разгаре,актеры активно публикуют совместные фотографии с площадки. Будет у вселенной и продолжение классической сюжетной линии — в 2020-м выйдет девятый «номерной» «Форсаж».

Другая тенденция современного голливудского кино — создание «женской версии» блокбастера — тоже привлекла внимание боссов Universal и Вина Дизеля, который также является продюсером последних «Форсажей». В 2016-м вышел фильм «Охотницы за привидениями», в котором главные роли исполнили Мелисса Маккарти, Кристен Уиг и Кейт Маккиннон. Фильм провалился в прокате, собрав $229 млн при затратах около $300 млн, компания Sony Pictures Releasing заявила, что у картины не будет продолжения.

В этом году был более удачный опыт создания «женского блокбастера» — фильм «8 подруг Оушена». Продюсировал фильм Стивен Содерберг, а актерский состав изначально предрасполагал широкую аудиторию к себе. Сандра Баллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтуэй, Хелена Бонэм Картер и Рианна на одной съемочной площадке вызвали большой ажиотаж у любителей кино и критиков.

Звездный состав сделал свое дело — фильм собрал $296 млн при бюджете $70 млн, что не кажется таким большим провалом, сравнивая с опытом создания «Охотниц за привидениями».

Пока нет подробной информации о «женском» «Форсаже», но ясно одно: в теории он может стать прорывным в серии, которая традиционно строилась на гиперболизированных маскулинных образах.

Для Universal Pictures «Форсаж» имеет особое значение — это самый прибыльный проект студии. Суммарный бюджет всех фильмов франшизы составляет $1 млрд, сборы восьми фильмов принесли компании $5,1 млрд. Самый важный фильм франшизы, «Форсаж 7», собрал в прокате $1,5 млрд. Во многом на популярность данного фильма повлияла автокатастрофа, в которой погиб Пол Уокер, сыгравший одного из ключевых персонажей франшизы — Брайана О'Коннора. Спустя сутки после автокатастрофы боссы Universal выступили с заявлением, что сценарий фильма будет переписан.

Кинематографисты решили оставить О'Коннера в седьмой части — в некоторых сценах фильма вместо Пола Уокера сыграли его братья, которые согласились принять участие в съемках. Создатели киноленты решили, что по сюжету герой Уокера не погибает, а уходит на пенсию и прощается со своими коллегами. В фильме Брайан улыбается за рулем своего автомобиля и сворачивает с дороги, уезжая в неизвестном направлении от Доминика Торетто, которого играет Вин Дизель. Фанаты по всему миру полюбили эту сцену, закрывшую целую эпоху в истории франшизы.