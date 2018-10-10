Сыграла на репутации: как Свифт стала артистом года

В ночь на 10 октября по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялась 46-я ежегодная церемония вручения премий American Music Awards. Мероприятие транслировалась в прямом эфире на телеканале ABC. Триумфаторов различных номинаций, что важно, выбирали не члены какой-то академии (как на «Грэмми»), а обычные слушатели и фанаты, голосовавшие на официальном сайте за любимых — или самых достойных — артистов.

Главная награда AMA-2018 досталась певице Тейлор Свифт, которая получила статуэтку в номинации «Артист года», опередив рэперов Дрейка и Пост Мэлоуна, поп-рок-группу Imagine Dragons, а также поп-музыканта Эда Ширана.

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Она же и открыла церемонию, выступив с песней «I Did Something Bad» из своего последнего альбома «Reputation». Примечательно, что победу в основной номинации премии Свифт одержала всего спустя пару дней после огромного политического поста в инстаграме, в котором она подробно объяснила, почему не будет голосовать за республиканку на предстоящих выборах в американский сенат от штата Теннесси (запись возмутила даже Дональда Трампа). О подобном она, к слову, заявила и со сцены.

Первенствовала артистка и в трех других номинациях, в которых была представлена, — стопроцентный результат артистке принесли победы в категориях «Тур года», «Лучший поп-/рок-альбом» и «Лучшая поп-/рок-исполнительница». Таким образом, Свифт стала самой титулованной артисткой в истории AMA — на данный момент на ее счету более 20 статуэток, и останавливаться на достигнутом она, похоже, не планирует.

Настоящей сенсацией AMA-2018 стала юная кубино-мексиканская певица Камилла Кабельо, личная коллекция которой пополнилась все теми же четырьмя наградами. Исполнительница, с лица которой в этот вечер ни на секунду не сходила улыбка, победила в номинациях «Новичок года», «Коллаборация года» (песня «Havana», записанная при участии рэпера Янг Тага), «Клип года» (видео на ту же «Havana»), а также «Лучшая поп/рок-песня» (удивительно, но вновь «Havana»).

Ожидаемо не остался без награды и сверхпопулярный южнокорейский бой-бэнд BTS, заслуженно забравший статуэтку как «Лучший музыкальный проект в соцсетях».

Лучшим поп-/рок-исполнителем был признан Пост Мэлоун, за последние пару лет ставший одним из самых популярных рэп-артистов в мире: его главный хит «Rockstar» хоть раз слышал более-менее каждый. Победил музыкант и в еще одной номинации — его альбом «Beerbongs & Bentleys» был признан главной жанровой пластиной года.

Лучшим соул-альбомом в свою очередь был назван «17» талантливого исполнителя XXXTentacion, который был убит минувшим летом в результате разбойного нападения на его автомобиль. В то же время главными артистом и артисткой жанра признали соответственно Калида и Рианну.

В номинации «Саундтрек года» победу одержал «марвеловский» блокбастер «Черная пантера», музыку к которому писал сам Кендрик Ламар.

Лучший поп-/рок-группой признали трио из Атланты Migos, и данный выбор, справедливости ради, кажется очень странным — как минимум по той причине, что коллектив куда ближе к хип-хопу. Подобное недоумение результаты голосования, вероятно, вызвали и у членов Imagine Dragons, а также Maroon 5, двух других номинантов на статуэтку.

В состязании кантри-исполнителей тотальную победу одержал Кейн Браун, забравший три награды из трех возможных, — 24-летний американец был назван «Лучшим кантри-артистом года», тогда как его альбом «Kane Brown» стал лучшей пластинкой жанра, а «Heaven» признали лучшей композицией. По одной статуэтке получили Кэрри Андервуд и Florida Georgia Line, ставшие соответственно лучшей кантри-певицей и лучшей кантри-группой года.

Лучшим рэп-артистом по результатам голосования стала яркая уроженка Бронкса Карди Би, устроившая на AMA-2018 настоящее шоу (и это всего спустя пару месяцев после рождения дочки). Кроме того, она забрала еще две статуэтки, победив в номинациях «Лучшая рэп-композиция» («Bodak Yellow») и «Лучшая соул-композиция» («Finesse», записанная совместно с Бруно Марсом).

Главными альтернативщиками года аудитория признала группу Panic! at the Disco, тогда как лучшим электронщиком стал диджей Маршмелло.