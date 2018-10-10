Из Marvel в DC: Ганн совершил трансфер года

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн напишет сценарий к сиквелу блокбастера «Отряд самоубийц». По информации издания Deadline, кинематографист также может поставить фильм.

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Отмечается, что официально заявленным режиссером ленты до сих пор является автор «Воина» Гэвин О'Коннор, однако он, скорее всего, покинет проект. Подобное решение О'Коннор якобы принял после того, как студия Warner Bros. отклонила созданный им сценарий, который во многом копировал историю «Хищных птиц», еще одного блокбастера по комиксам DC, чья премьера запланирована на февраль 2020 года. Узнав об этом, расстроенный режиссер решил переключиться на работу над новым фильмом с Беном Аффлеком («Torrance»).

Согласно слухам, Ганн может приложить руку даже не к сиквелу «Отряда самоубийц», а заняться перезапуском саги, однако официального подтверждения этому пока что нет.

Напомним, что 52-летний кинематографист до недавнего времени был сотрудником Disney, и в студии были им вполне довольны: Джеймс отлично проявил себя в качестве создателя двух первых частей «Стражей Галактики» и уже должен был приступать к съемкам третьей, однако был внезапно уволен. Поводом для этого стали грубые шутки (про педофилию, изнасилования и СПИД) в твиттере Ганна, датированные 2009-2010 годами, вспомнить о которых общественности помогли ультраправые активисты и журналисты Джек Пособиек и Майк Чернович.

История мгновенно получила огромные резонанс, и уже вскоре с официальным комментарием по ситуации выступил лично глава Disney Алан Хорн.

«Оскорбительные заявления, найденные в твиттере Джеймса, не имеют оправданий и противоречат ценностям нашей студии. Поэтому мы и разорвали наши отношения с ним»,

— отрезал он.

Сам Ганн почти сразу же публично признал собственную вину, извинившись перед всеми, кого мог оскорбить шутками. При этом он объяснил, почему в конце нулевых (что важно, тогда у него еще не было контракта с DIsney) позволял себе подобные твиты

«Люди, которые следили за моей карьерой, знают, что я уже давно позиционирую себя в качестве провокатора, — заявил режиссер. — Я делал фильмы и шутил на во многом запретные темы, которые обычно находятся под табу. Но все в курсе, что с тех пор я сильно изменился, благодаря чему изменились и мои работы, а также юмор. Да, это вовсе не значит, что я стал лучше, но я нынешний все же сильно отличаюсь от того человека, которым был когда-то. Я правда пытаюсь работать над пониманием и минимизацией гнева. Мои попытки получить сомнительными заявлениями какую-то реакцию общественности закончены. Но я беру на себя всю ответственность за то, что писал когда-то. Все, что я могу сейчас сделать, — предложить людям свои искренние сожаления по поводу содеянного».

Далеко не все зрители и коллеги Ганна, узнав о грехах его прошлого, резко осудили кинематографиста за неуместный юмор. И особенно это касалось съемочной группы «Стражей Галактики», достаточно смело вставших на защиту Джеймса. Спустя несколько дней после начала скандала каждый из исполнителей главных ролей во франшизе выступил с публичной поддержкой режиссера, а уже следом они опубликовали коллективное письмо руководству Disney, в котором попросили боссов студии понять и простить Ганна.

«Мы полностью поддерживаем Ганна. Были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали десять дней перед комментарием, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить, — говорилось в тексте послания. — Мы были воодушевлены поддержкой со стороны поклонников и представителей СМИ, которые хотят, чтобы Джеймс вернулся в качестве режиссера третьей части фильма».

Студия, впрочем, так и осталось неумолимой в этом вопросе — Ганна не вернули, съемки «Стражей Галактики 3» заморозили на неопределенное время. При этом написанный режиссером сценарий к блокбастеру в Disney решили оставить: третью часть (если она все-таки будет) снимут именно по его работе.

Первая часть «Отряда самоубийц» за авторством Дэвида Эйра появилась на экранах в 2016 году и получила неоднородные отзывы — фильмом как восхищались, как и откровенно разносили. В съемках высокобюджетной картины среди прочих приняли участие Уилл Смит, Марго Робби, Джаред Лето, Кара Делевинь и другие.