Трейлеры недели: «Аквамен», баттл-рэп Эминема и зомби-мем

Warner Bros. выпустили расширенное превью к очередной серии киновселенной DC «Аквамен» с огромным метражом — пять минут. Теперь можно вдоволь налюбоваться почившим мужем Дейенерис Таргариен Джейсоном Момоа, впечатляющей красноволосой Эмбер Херд и морской жительницей Николь Кидман. Снял все это действо Джеймс Ван (хоррор-франшизы «Пила», «Заклятие» и «Астрал»). Остается надеяться, что «Аквамен» будет больше похож на «Чудо-женщину», чем на «Лигу справедливости», — Джеймс, не подведи.

Вышел финальный трейлер зомби-флика на фоне Второй Мировой войны «Оверлорд», спродюсированного Джеем Джеем Абрамсом. Изначально предполагалось, что лента войдет во вселенную «Кловерфилд» (первая часть — «Монстро»), однако позже от этого решили отказаться. Совсем уж известных персон в фильме не задействовано, но имя Абрамса, конечно же, притягивает, как магнит. Примерно ясно, чего ожидать от фильма — делюксового дополнения к видеоигре «Call of Duty». Но если картина на заставит скучать зрителя, значит, эксперимент можно будет признать удавшимся. Впрочем, интернету идея приглянулась, и трейлеры фильма начали растаскивать на гифки и мемы.

«Насыщенный» («Bodied»), Джозеф Кан

Бомбический трейлер картины про рэп-баттлы «Насыщенный» режиссера Джозефа Кана. Важнее всего, конечно, имя продюсера ленты — Эминема. Сложно представить, что под руководством одного из главных хип-хоп-исполнителей последних 20 лет может выйти на эту тему что-то неудачное. Во всяком случае, трейлер уж точно способен доставить удовольствие.

«Робин Гуд: Начало» («Robin Hood»), Отто Баттхерст

Опубликован финальный трейлер эпика «Робин Гуд: Начало», в котором роль благородного разбойника сыграет Тэрон Эджертон, а его партнером на экране выступит Джейми Фокс. Никаких откровений от картины ждать не приходится, но если в полной версии экшн будет таким, как в трейлере, то почему бы не дать себе расслабиться и насладиться одним из лучших молодых актеров.

Появился трейлер американского ремейка популярнейшего французского фильма «1+1», который на сам деле называется «Неприкасаемые». В нашем прокате ремейк получит именно это «правильное» название (отличная многоходовочка), вот только американцы снимают его как «The Upside» — «Плюс» или «Положительная сторона». Сюжет ленты всем хорошо известен, но больше всего интересуют исполнители главных ролей — Брайан Крэнстон и Кевин Харт.

«Две королевы» («Mary Queen of Scots»), Джози Рурк

Еще один, пожалуй, чисто актерский фильм — «Две королевы», рассказывающей о противостоянии Елизаветы I и Марии Стюарт. Королеву-девственницу сыграет Марго Робби, а шотландскую мученицу — Сирша Ронан. Это вполне достаточно, чтобы побежать смотреть кино в январе будущего года.

«Хроники хищных городов» («Mortal Engines»), Кристиан Риверс

Питер Джексон спродюсировал забавный стимпанк «Хроники хищных городов», а режиссером выступил его ученик Кристиан Риверс, работавший над спецэффектами к фильмам новозеландца и получивший «Оскара» за «Кинг Конга». Пока неясно, что из это вышло, но выглядит красиво. Есть стойкое ощущение, что создатели постараются превратить картину в как минимум трилогию.

Блистательный актер, а потом не менее великолепный режиссер Клинт Иствуд в свои 88 лет обладает завидной продуктивность. Трехкратный обладатель «Оскара» снял в этом году два фильма — «Поезд на Париж» и «Наркокурьер». Последний обзавелся долгожданным трейлером. По сюжету Иствуд играет одинокого старика на грани разорения, которому предлагают на первый взгляд безобидный заработок — водить машину. Однако вскоре он понимает, что по факту стал наркокурьером.

Раз появился трейлер фильма с Брайаном Крэнстоном, то от своего товарища по «Во все тяжкие» не должен отставать и Аарон Пол. В сети появился анонс триллера «Идеальная западня», где Полу компанию. составит Эмили Ратаковски. Молодая пара в попытке наладить отношения отправляется в Италию, но там их ждут еще более суровые и даже опасные для жизни испытания.

«Второстепенный» («Peripheral»), Пол Хайетт

Вышел трейлер любопытного независимого фантастического триллера «Второстепенный». Молодая писательница в попытках преодолеть творческий кризис вживляет себе чип с искусственным интеллектом, который, судя по рекламе, должен ей помочь. А дальше происходит форменное безумие в духе выдающегося аниме «Эксперименты Лейн».