Клейменов — Андреева: повторная рокировка во «Времени»

Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов снова будет вести выпуски программы «Время» по будням – на этом посту он заменит Екатерину Андрееву.

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Об этом говорится в сообщении Первого канала, поступившем в «Газету.Ru». Кроме того, указывается, что программа «Время» будет выходить из новой студии.

«Изменения в студии изменят и работу ведущих — теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую «орбиту», — отмечает Первый канал.

Сам Клейменов детализировал суть новшеств.

«В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора. Новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что

мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться.

Предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет», — отметил журналист.

Замглавы телеканала отметил, что эксперимент с таким форматом проводился прошлой зимой в рамках программы «Время».

«И после некоторой паузы мы решили его продолжить в новом сезоне», — заключил Клейменов.

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут вести выпуски на другие часовые пояса. Помимо этого, они будут выходить в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания телеканала.

Это повторная рокировка — в мае нынешнего года Андреева сменила Клейменова в студии «Времени».

«Ну, вот и наступило время прощаться. И не до завтра. Впрочем, возможно, что и не навсегда. Так или иначе, мы сегодня прощаемся. И не только потому, что все проекты и герои временны, — и только время вечно (надеюсь, и программа «Время» — тоже)», — говорил тогда ведущий.

Перезапуск «Времени» стартовал 19 февраля, ровно за месяц до выборов президента России. Изначально сообщалось, что Клейменов будет вести передачу до дня тишины накануне выборов, однако в итоге его последний эфир вышел 8 мая — на следующий день после инаугурации Владимира Путина, который неоднократно называл Андрееву своей «любимой телеведущей».

Трансляцию церемонии инаугурации в этом году комментировала как раз Андреева вместе с Сергеем Брилевым.

В феврале же Андреева поясняла, что не уходит из программы, а напротив — ведет новости на всю территорию Российской Федерации. Андреева заявляла, что «ее «Время» закончиться не может», поскольку она ведет новости на всю Россию «от Волги и до Енисея».

Телеведущая подчеркивала, что Россия не ограничивается пределами столицы, и что вся Россия значительно превышает размеры Москвы. Также Андреева ответила тремя воздушными поцелуями на просьбу одного из своих подписчиков вернуться на передачу.

На протяжении более чем 20 лет Екатерина Андреева является бессменной ведущей программы «Время». До нее программу в разные годы вели Анна Шатилова, Аза Лихитченко, Вера Шебеко, Светлана Моргунова, Ирина Мишина, Татьяна Судец, Жанна Агалакова и другие.

Екатерина Андреева работает на Первом канале с 1995 года. В начале 1997 года начала работу в качестве ведущей информационной программы «Время». Также параллельно до конца 1998 года вела обычные выпуски новостей, в основном, утренние и вечерние.

С декабря 1998 года Андреева стала постоянной ведущей программы «Время» — на эту позицию она была назначена главным продюсером Дирекции информационных программ и директором информационной службы ОРТ Сергеем Доренко. По результатам проведенного в сети интернет-опроса в 1999 году была признана самой красивой ведущей телевидения в России. По итогам 2010 года вошла в десятку популярных телеведущих России.

Программа «Время» отмечает в этом году пятидесятилетний юбилей — первый выпуск вышел на экраны 1 января 1968 года — под музыку Георгия Свиридова к кинофильму «Время, вперед!» на экране вращался земной шар. До этого были «Телевизионные новости» с небольшим хронометражем и еженедельное обозрение «Эстафета новостей». Основателем программы является выдающийся советский радиожурналист Юрий Летунов.