Откровения Сансы Старк: как снимают финал «Игры престолов»

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в телесериале «Игра престолов», поделилась некоторыми подробностями о предстоящем сезоне и предпринятых мерах для избежания утечек во время съемок.

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«Секретность сумасшедшая, имена актеров в сценарии меняют, у нас есть совсем другое название во время съемок, в этом сезоне было что-то вроде «Древо Жизни», — приводит слова актрисы Vulture.

Также Тернер сказала, что у них есть «убийца беспилотников»:

«Я не знаю как это работает, но дроны просто падают. Кроме того, мы снимаем поддельные сцены. Как-то в Хорватии мы потратили полдня, ничего не делая, просто расхаживая в сценических костюмах, так как знали, что журналисты где-то прячутся».

Что касается своей героини Сансы, актриса сказала, что ее персонаж претерпит изменения.

«Я знаю, что говорю это каждый сезон, но в этом сезоне Санса действительно изменится, — заверила Софи. — Она станет уверенней в себе, она знает чего хочет, она знает где и кем она хочет быть, кем себя окружить, для чего она предназначена. И мы увидим, что из этого получится».

Также Софи призналась, что по ее мнению финальный сезон будет одним из самых мрачных и кровавых.

Тернер также рассказала о дружбе с Мэйси Уильямс, своей кино-сестрой Арьей.

«Часто мы ночевали вместе после съемок. Мы просто ели, смотрели глупые видео, сидели вместе в ванной, натирая лица кистями для макияжа, и курили траву. Это весело», — поделилась воспоминаниями звезда сериала.

Актрисы познакомились во время кастинга и с тех пор дружат. Летом 2018 года Мэйси Уильямс выложила фото кровавых кроссовок на своей странице в Instagram, и сообщила, что ее съемки завершились.

«До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, «Игра престолов». Что это была за радость! Впереди нас ждут новые приключения», — написала Мэйси.

Датский актер, исполняющий роль Джейме Ланнистера, Николай Костер-Вальдау, который также уже закончил съемки, тоже поделился впечатлениями о длительном участии в проекте. Он назвала самую жестокую сцену всего сериала. По его мнению, это было убийство маленькой девочки — принцессы Ширин.

Николай, как и все другие актеры, не делится подробностями о финальном восьмом сезоне саги. Отвечая на вопрос об одной из самых популярных теорий, он утаил, действительно ли его экранная сестра Серсея Ланнистер казнит брата в предстоящем сезоне, но сравнил отношения с Серсеей с собственным браком.

«6 июня мы отпраздновали 20-ю годовщину брака. Я счастливчик, у меня прекрасная жена. Но за 20 лет бывали и стычки. Иногда так злишься и в момент страсти и ярости говоришь: «да к черту!» — рассказал Костер-Вальдау о ссорах, заканчивающихся быстрым примирением.

Вместе с тем актер поспешил извиниться перед женой за упоминание ее в контексте «Игры престолов».

«Моя жена ужасно разозлится. Скажет: «что же ты, сравниваешь наши отношения вот с этим?» Нет, я не сравниваю, но все равно извини», — сказал он.

В ожидании нового сезона фанаты с радостью обсуждают любую новость со съемочной площадки и намеки на возможные спойлеры. Так, уже упомянутая Софи Тернер в начале лета сделала в Австралии татуировку, на которой, по мнению поклонников проекта, изображен спойлер. Тернер сделала тату с изображением лютоволка. Под гербом выбита надпись: «Стая живет» (The pack survives). Это последняя фраза известного фанатам «Игры престолов» изречения: «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет».

Многие тут же предположили, что в последнем сезоне сериала выживут почти все Старки.

Немного света на события в финальном сезоне пролил специалист по спецэффектам Джо Бауэр. По его слова в сериале вновь появится лютоволк Призрак — питомец Джона Сноу. Он не просто вернется на экран, но и получит значительный объем экранного времени — вероятно, он сыграет важную роль в сражении протагонистов с армией белых ходоков. В последний раз Призрака можно было увидеть в шестом сезоне «Игры престолов», после он бесследно исчез.