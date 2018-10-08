В ожидании Бэтмена: о чем будет последний сезон «Готэма»

На нью-йоркском Comic Сon фанатам показали новый трейлер пятого и заключительного сезона сериала «Готэм», который обещает нам множество злодеев, сломанную спину любимого дворецкого и дебют Бэтмана. Хаос и разрушения охватили Готэм в последнем сезоне. Для наведения порядка в Готэм вызваны элитные войска под руководством старого армейского друга детектива Джеймса Гордона — Эдуардо Дорранса.

Прибывшему в Готэм помощнику Гордона будет противостоять целая армия злодеев, среди которых — серийный убийца Виктор Зас, Безумный Шляпник, Пугало, Хьюго Стрейндж и Пингвин.

Также в сериале появятся новые злодеи — Сорока и Бэйн, личность исполнителя роли которого ранее вызывал сомнения, но теперь уже стало точно известно, что Бэйна на экране воплотил Шейн Уэст.

Реклама

Ходило много слухов о том, что Уэст сыграет, прославленную Томом Харди роль Бэйна, и с выходом тизера они оправдались. Помимо этой новости, на фестивале подтвердили, что зрителям покажут новый поворот в происхождении одного из главных противников Темного рыцаря, а также, что Бэйн сломает спину дворецкому Альфреду.

Создатели сериала подтвердили, что заключительный эпизод развернется через десять лет после всех событий и мы увидим перевоплощение Брюса Уэйна в Бэтмена. Случится его первая реальная встреча с роем летучих мышей.

В финальном сезоне «Готэма» свои роли сыграют Бен МакКензи, Донал Лог, Давид Мазуз, Кори Майкл Смит, Робин Лорд Тейлор и Камрен Бикондова. Точная дата премьеры новых серий не раскрыта, предположительно в январе 2019 года.

Напомним, что криминальный телесериал вышел на экранах 22 сентября 2014 года. Сюжет сериала основан на персонажах вселенной DC и является фантазией на тему становления Бэтмена и его злопыхателей. Главные герой сериала — детектив Джеймс Гордон, пока не ставший комиссаром, а также также юный Брюс Уэйн, переживший убийство родителей — успешных предпринимателей и филантропов, но еще не превратившийся в культового супергероя. «Готэм» является самостоятельным проектом, и не связан с расширенной вселенной DC Comics.

Премьерная серия «Готэма» стала самой популярной у пиратов, за период с 17 по 29 сентября 2014 года по всему миру ее скачали с помощью нелегальных ресурсов 1,33 млн раз, из которых 600 тыс. — в течение суток после премьеры. Эти цифры более чем в пять раз выше показателей остальных новых сериалов.

В результате успеха первого сезона, его решили продлить и 13 октября заказали шесть дополнительных эпизодов, вследствие чего его длительность составила 22 серии. Несмотря на плавное падение рейтинга с каждым годом, Fox неизменно продлевал сериал, который в итоге увеличился до пяти сезонов.

«Готэм» был тепло воспринят критиками, и рейтинг первого сезона сериала на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составил 90% на базе 86 обзоров кинокритиков, со средней оценкой 7.3 из 10. Однако последующие сезоны, хоть не подвергались жесткой критике, но были восприняты с меньшим энтузиазмом.