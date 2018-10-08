Малыш на миллиард: тотальный нокаут от «Венома»

Прошедшие выходные в российском прокате ознаменовались массовыми походами зрителей в кинотеатры на комикс «Веном» с Томом Харди в главной роли. Вокруг фильма развернулся настоящий ажиотаж, и картина показала невероятные для российского проката цифры. В свой премьерный уикенд «Веном» собрал фантастические 943 млн рублей.

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По сборам за первый уикенд в России и странах СНГ кинокомикс уступил диснеевским блокбастерам «Мстители: Война бесконечности» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», которые вытянули из карманов зрителей более 1 млрд рублей в первые выходные. В упорной борьбе за третье место антигерой из вселенной Человека-паука немного уступил другому «марвеловскому» антигероя — Дэдпулу, который два с половиной года назад в стартовые выходные заработал 964,3 млн. Согласно данным прокатчика картины в России, фильм уже посмотрели 3 млн зрителей.

«Веном» также на голову побил октябрьский рекорд уикендных сборов. Ранее позицию лидера удерживал российский фильм «Сталинград», который в октябре 2013 года в первые выходные заработал 524,2 млн рублей. Комикс с Томом Харди практически удвоил этот показатель. Во мировом прокате картина заработала впечатляющие $205 млн.

Высоко удержалась на второй неделе проката трагическая драма «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в роли Виталия Калоева. Лента Сарика Андреасяна собрала 81,5 млн рублей, что всего на 52 млн меньше, чем в стартовые выходные. Удивительно, но «Непрощенный» получил на семь копий больше, чем «Веном». Общая касса фильма достигла отметки в 279,1 млн, что с лихвой перекрыло 90-миллионный бюджет. Можно смело предполагать, что через неделю «Непрощенный» преодолеет рубеж в 300 млн, что является очень большим успехов для кино такого жанра.

Минувшие выходные стали весьма успешными для премьер, так как в топ-5 российского бокс-офиса оказались сразу четыре новичка. На третьем месте в списке самых кассовых фильмов расположился неожиданный участник — полнометражный анимационный мультфильм немецкого производства «Пришельцы в доме». Мультфильм рассказывает о 12-летнем Луисе, в доме которого тайно поселились потерпевшие крушение на Земле озорные инопланетяне. Картина собрала внушительные 47,1 млн рублей всего с 989 копий.

На четвертом месте в российском бокс-офисе стартовала еще одна новинка недели — мюзикл «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях. Уже третий по счету ремейк популярного в США одноименного мюзикла 80-летней давности принес 47 млн рублей. Любопытно, что в американском прокате фильм уступил «Веному» не так много как в России — всего в два раза. Примечательно, что «Звезда родилась» — полнометражный дебют Брэдли Купера в качестве режиссера, и многие эксперты уже пророчат картине номинации на премию «Оскар».

Пятерку лучших российского проката замкнула еще одна премьера — претендент на звание лучшего дебюта на кинофестивале «Кинотавр». Картина Ольги Зуевой «На районе» заработала 44,9 млн рублей. Главную роль в картине сыграл гражданский муж Зуевой Данила Козловский. Он же и спродюсировал картину. Фильм рассказывает о парнях с улиц Владивостока (родины Зуевой), которые привыкли добывать деньги не совсем законным путем. Очередной заказ оказывается для ребят непростым, так как приводит их дружбу к серьезному испытанию.

Борьба за место в топ-5 оказалась на этот раз очень упорной. «Тайне дома с часами» с Джеком Блэком и Кейт Бланшетт не хватило совсем немного, чтобы сохранить высокую позицию. Картина собрала в минувшие выходные 42,5 млн рублей, но этого оказалось достаточно только для шестого место в списке самых кассовых фильмов российского проката. Общие сборы ленты достигли 190,5 млн.