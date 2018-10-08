«Халк, ты уволен»: актера наказали за спойлер о «Мстителях»

Стало известно возможное название четвертых «Мстителей», премьера которых запланирована на май будущего года. Продолжение блокбастера, вошедшего в топ-5 самых кассовых фильмов в истории кинематографа («Война бесконечности» заработала в сумме более $2 млрд), якобы будет называться «Последний мститель». Предполагаемое название новой ленты братьев Руссо появилось в сети благодаря двум людям: актеру Марку Руффало, исполняющего во франшизе роль Халка, и одному особо старательному фанату серии, приложившему усилия к тому, чтобы «тайное стало явным».

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Трехкратный номинант на «Оскар» Руффало, известный своей привычкой непреднамеренно делать спойлеры, на днях посетил шоу Джимми Фэллона, в ходе которого, поддавшись на мольбы ведущего и зрителей, произнес название очередной части «Мстителей», а также раскрыл некоторые подробности финала блокбастера. Надо сказать, что все это было очень похоже на заранее спланированный трюк («спасибо» актерской игре Фэллона), который должен был лишь добавить интереса к готовящемуся фильму. И упомянутое Руффало название, и его рассказ о концовке, впрочем, были «запиканы».

Одного из поклонников франшизы и просто талантливого человека, умеющего обращаться с аудиоредакторами, это, однако, не остановило: он очистил запись от бесполезного шума и выяснил, что «по неосторожности» сказал Руффало.

Еще до того, как новость разлетелась по интернету, актер извинился за собственную оплошность в твиттере, но братья Руссо было неумолимы. «Марк, ты уволен», — ответили на его пост кинематографисты.

В начале сентября все тот же Руффало — давая уже вполне себе серьезное интервью — подчеркнул, что работа над блокбастером уже близка к завершению. Он также заявил, что создание четвертых «Мстителей» похоже на живой организм.

«Мы снимаем некоторые вещи, и через несколько дней возвращаемся к ним для того, чтобы показать их по другому», — пояснил актер изданию The Hollywood Reporter, намекая на то, что сюжет картины сильно меняется прямо по ходу ее создания.

На данный момент о «Последнем мстителе» (если все-таки верить словам Руффало) не известно почти ничего. Если судить по некоторым фотографиям со съемочной площадки, сюжет фильма, скорее всего, будет построен вокруг перемещений во времени (Капитан Марвел в помощь), благодаря которым отряд супергероев сможет победить злодея Таноса.

А вот о чем можно говорить с почти полной уверенностью, так это о дальнейших рабочих взаимоотношениях «Мстителей» и Криса Эванса, исполнителя роли Капитана Америки: по ходу минувшей недели актер сообщил, что завершил съемки в четвертой части саги и покидает франшизу.

«Официально завершили работу над «Мстителями 4». Это был очень эмоциональный день, — написал Эванс в своем твиттере. — Играть эту роль в течение последних восьми лет было для меня большой честью. Всем, кто был перед объективом и с другой стороны камеры, всем зрителям говорю «спасибо» за воспоминания, которые у меня остались. Буду благодарен всегда!»

Справедливости ради, уход Эванса из киновселенной не стал для фанатов большой сенсацией. Известно, что у целого ряда исполнителей ключевых ролей в серии вскоре истекут контракты, и продлевать их не будут. Страшно констатировать, но одним из таких актеров является Роберт Дауни-младший, чей Тони Старк фактически и начал славное восхождение Marvel Studios.

Добавим, что «прокол» Руффало стал далеко не первым сливом возможного названия четвертых «Мстителей». Так, в минувшем июле оператор франшизы Трент Опалок опубликовал на своем сайте список проектов, над котором он работал. Была среди них и очередная часть марвеловской саги, причем называлась она не просто «Мстители 4», а «Конец игры» («End Game»). Кроме того, некоторые пользователи считают, что картина будет называться «Мстители: Аннигиляция» — достоверных подтверждений этому, естественно, тоже не существует.