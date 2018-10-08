Бандитский Петербург: как Нагиев чуть не изнасиловал Пугачеву

В Санкт-Петербурге проходят съемки сериала «Охота на певицу», приуроченного к 70-летнему юбилею Аллы Пугачевой в следующем году. В основу многосерийного фильма ляжет реальная история из биографии «примадонны» советской эстрады.

В конце 70-х годов певица стала объектом преследования со стороны сексуального маньяка Анатолия Нагиева, однако он был вовремя обезврежен милицией.

Анатолий Нагиев в 17-летнем возрасте был приговорен к лишению свободы за преступления сексуального характера. Во время отбывания срока он руководил в колонии радиорубкой, где столкнулся с первым студийным альбомом Пугачевой. После многократного прослушивания пластинки у преступника появилась навязчивая идея. Получив досрочное освобождение за примерное поведение, Нагиев сразу отправился в Москву и стал выслеживать своего «кумира».

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Создатели сериала отметили, что имена героев будут изменены, однако заверили, что прообразами персонажей стали именно Пугачева, Нагиев и милиционер Николай Ефимченко, поймавший преступника.

«Основной акцент сделан на расследовании. У киношной Пугачевой будут другие имя и фамилия, однако созвучные реальным — Анна Богачева. По некоторым сведениям, это сделали, чтобы упростить процесс и не получать разрешения от звезды на экранизацию отрезка из ее жизни. — приводит слова сотрудников на съемочной площадке StarHit. — Так же поступили и с остальными героями. Например, маньяк Нагиев станет Никоновым».

Аллу Борисовну на экране воплотит начинающая 27-летняя актриса Анна Христич.

Пока в ее фильмографии значится только одна короткометражка под названием «Отвергнись», вышедшая в этом году. Она числится в труппе недавно созданного Городского театра Санкт-Петербурга. Таким образом, для Христич это станет первой по-настоящему крупной ролью. Актриса отметила, что нервничает из-за ответственности, которая не ней лежит.

«Конечно, переживаю, ведь играть живую легенду всегда сложно, — заявила Христич. — Успокаиваю себя лишь тем, что образ — художественный, в чем-то может не совпадать с Аллой Борисовной. Но точно могу сказать: это роль мечты! С детства обожаю Примадонну, как и вся моя семья. Смен хватает, но сильно не устаю. Все-таки мой персонаж — не главный, но, безусловно, яркий».

Партнерами Христич на экране выступят более известные коллеги актрисы. Роль маньяка исполнит Артем Быстров, известный по фильмам «Дурак» и «Землетрясение», а также сериалу «Метод». Милиционера сыграет Александр Устюгов, снявшийся в «Викинге», «Солнечном ударе» Никиты Михалкова и популярном сериале «Ментовские войны».

Режиссером проекта выступит Алексндр Касаткин , снявший ряд мини-сериалов, включая «Нечаянную радость», «Слепое счастье» и «Бежать нельзя погибнуть». Наиболее яркой режиссерской работой в карьере Касаткина считается детективная драма «Дочь», тепло встреченная в 2012 году зрителями и критиками.

«Охота на певицу» — второй сериал про Пугачеву. В 2014 году второй супруг певицы Александр Стефанович снял 12-серийный телефильм «Кураж» о периоде жизни автора с 1976 по 1980 годы, когда он был женат на артистке.

В фильме тоже были изменены реальные имена героев. Так, певицу в сериале звали Галла, а ее возлюбленного — Алексом.

Алла Пугачева отпразднует 70-летний юбилей 15 апреля следующего года. К знаменательной дате певица ведет активную подготовку. Она запланировала 20 сольных концертов, которые пройдут не только в крупнейших городах России Москве и Санкт-Петербурге, но и в США, Германии и Израиле.

В марте 2009 года Пугачева перед началом концертного тура «Сны о любви» объявила о завершении гастрольной деятельности и назвала тур прощальным. Он завершился в марте 2010-го. С тех пор народная артистка СССР ни разу не дала крупного сольного концерта, хотя иногда появляется на сцене в сборных концертах и записала несколько песен на студии.