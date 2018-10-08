«Она против ЛГБТ»: как Тейлор Свифт очернила республиканку

Певица Тейлор Свифт рассказала своим подписчикам, за кого собирается голосовать на предстоящих выборах в американский сенат от штата Теннесси, которые пройдут в ноябре этого года. По словам 28-летней артистки, она отдаст голос за демократа Фила Бредесена и проигнорирует кандидатуру республиканки Марши Блэкберн, несмотря на то, что хотела поддержать именно женщину.

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«Раньше я не торопилась озвучивать свои политические пристрастия, но то, что случилось в моей жизни и в мире за последние два года, изменило меня, — написала Свифт в инстаграме. — Я всегда буду поддерживать тех кандидатов, которые хотят бороться за права человека в США.

Я верю в борьбу за права ЛГБТ-сообщества, так как считаю, что любая дискриминация по сексуальному признаку является недопустимой. Я считаю, что системный расизм, который до сих пор распространен в нашей стране, это ужасно и отвратительно. И я просто не могу отдать свой голос за того, кто не хочет бороться за права абсолютно всех американцев — вне зависимости от цвета кожи, пола и того, кого они любят.

От штата Теннесси в американский сенат баллотируется Марша Блэкберн. Я правда очень хотела поддержать именно женщину на этих выборах, но проголосовать за Блэкберн не могу».

Как пояснила Свифт, политические решения Блэкберн кажутся ей ужасающими.

«Ее работа в конгрессе сбивает с толку и пугает меня.

Она голосовала против равной оплаты труда для женщин, она голосовала против закона о семейном насилии, голосовала за право компаний отказывать гей-парам в обслуживании. Кроме того, Блэкберн выступает против однополых браков,

— поведала певица своим подписчикам. — Именно поэтому я отдам свой голос за Фила Бредесена. Призываю вас внимательно относиться к ценностям кандидатов перед тем, как голосовать за кого-либо».

Она также напомнила о важности участия каждого из американцев в выборах.

«Конечно, многие люди не могут найти того человека или даже целую партию, которые бы на 100 процентов соответствовали нашим идеалам. Но выбор делать нужно. За последние два года целому ряду умных, самодостаточных и думающим американцам исполнилось 18 лет, то есть они достигли избирательного возраста. Счастливого им выбора!» — заключила артистка.

66-летняя Марша Блэкберн впервые баллотировалась в Палату представителей Конгресса США еще в 2002 году, набрав на тех выборах 71 процент голосов. С тех пор политик ежегодно переизбиралась, зачастую одерживая практически безоговорочную победу над демократами. Так, в 2016 году за Блэкберн проголосовали более 200 тысяч человек, тогда как за ее оппонента — всего 65 тысяч.

Политические взгляды Марши считаются сильно консервативными. В частности, она частично выступает против абортов — речь про законопроект, который бы запрещал избавляться от плода после 22 недели гестации, если беременность наступила не в результате насильственного акта или инцеста. Говоря о борьбе Блэкберн против прав ЛГБТ-сообщества, Свифт, вероятно, имела в виду отданный политиком голос против отмены закона «Не спрашивай, не говори», который не позволял людям, признавшимся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, служить в армии США. В 2010-м он, как известно, был отменен.

Что касается упомянутых Свифт выступлений республиканки против закона о домашнем насилии, то это отчасти неправда. В 2013 году политик действительно отдала свой голос против данного указа, однако речь шла не о самом постановлении, а об одной из его поправок: Марша считала, что закон не должен распространяться на однополые семьи, так как это уменьшит финансирование реабилитационных центров для пострадавших от насилия мужей женщин.

Говоря об однополых браках, она подчеркивала, что всегда поддерживала «традиционные отношения между мужчиной и женщиной». По ее словам, «само слово «брак» — это священный институт исключительно между людьми разных полов».

Несложно догадаться, что Блэкберн является ярой сторонницей Дональда Трампа, поддерживая среди прочего и его решения по миграционным вопросам. В 2018 году она подписала официальное письмо о выдвижении действующего президента США на получение Нобелевской премии мира.