Замужество близко: Бузова выбрала мужчину мечты

Седьмой выпуск шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого мужчины сражаются за сердце российской селебрити, завершился настоящей сенсацией. По итогам предыдущей серии на проекте оставались всего трое мужчин — предприниматель Денис Лебедев, шоумен Сергей Зеленский и владелец продакшн-компании Александр Гринев. Ожидалось, что в преддверии заключительного эпизода передачи, который будет показан зрителям уже в конце стартовавшей недели, за победу будет бороться двое, и свой решающий выбор Бузова сделает в самом финале шоу.

Подобным прогнозам, впрочем, сбыться было не суждено: по ходу предпоследнего выпуска Ольга попрощалась сразу с двумя претендентами (Гриневым и Зеленским, тем самым фактически сделав победителем Лебедева, которого зрители уже давно считали главным фаворитом.

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Если с Гриневым у Бузовой получилось в целом логичное и достаточно простое расставание (у телеведущей не осталось сомнений, что первостепенной целью его участия в проекте был самопиар), то вот с Зеленским все сложилось несколько иначе — ранее Ольга называла Сергея «идеальным будущим мужем» и, следовательно, всерьез рассматривала его как возможного бойфренда. Объясняя собственное решение расстаться и с Зеленским, 32-летняя звезда призналась, что на данный момент она не может раскрыть ему свое сердце. Кроме того, Бузова заявила, что Зеленский «достоин большего».

«То, к чему ты готов сейчас, не готова я, и я не могу ответить тебе взаимностью. Ты заслуживаешь большего, чем я. Хочу, чтобы тебя любили, хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы о тебе заботились и дарили свое тепло. Я не могу тебе этого дать, поэтому тебя отпускаю», — сказала певица.

Несмотря на то, что «официальных» конкурентов у Лебедева не осталось, об его виктории говорить преждевременно. Согласно обещанию Бузовой, в ходе последней серии они должны были провести оставшееся время только вдвоем, однако полностью уединиться им едва ли удастся: в самом конце серии стало известно о возвращении Валентина Коробкова, ранее покинувшего проект после драки с другими участниками.

По признанию молодого человека, он наплевал на регламент шоу и, не имея ни одежды, ни денег, сбежал от организаторов, чтобы вернуться к Ольге и завоевать ее сердце.

Напомним, что предприниматель Коробков, один из самых загадочных мужчин на передаче, выбыл из борьбы еще пару серий назад, устроив потасовку с конкурентами. Справедливости ради, конфликт родился не на пустом месте — поводом для драки стал неоднозначный поступок Зеленского, Гринева и долларового миллионера Евгения Назарова, решивших поведать Бузовой о проблемах Валентина с законом и обвинить его в лицемерии. Узнав об этом от самой телеведущей, мужчина сначала успокоил девушку, признавшись, что часть из сказанного конкурентами является правдой, а затем пошел разбираться с интриганами. Вернувшись к соперникам, Коробков сорвал с себя пиджак и со словами «А теперь все втроем встали» начал ожесточенную потасовку.

Стоит отметить, что та ситуация не завершилась ничем хорошим ни для одного из ее участников, ведь все они уже вскоре покинули проект. Особенно скандальным получился уход Назарова, решившего добровольно отказаться от борьбы за любовь звезды и забрать два миллиона рублей, что изначально было разрешено регламентом. Впоследствии он объяснил, что принял такое решение, осознавая мизерность собственных шансов на победу.

«Если вкратце: за все время шоу мы с Олей так ни разу и не пообщались наедине (кроме церемонии выбора), хотя я много раз предлагал. Мама, сестра и подруги Оли также советовали ей ходить именно со мной на свидания по итогам соревнований. Из этого я сделал вывод, что за оставшиеся пару дней ситуация вряд ли изменится, — написал он в инстаграме. — А раз уж была денежная опция, пусть эти средства пойдут на благотворительность. Кстати, это не личные деньги Оли, можете не переживать».

Что касается самой Бузовой, то она была крайне огорчена поступком Назарова, назвав его «неприятным».

«К моему великому сожалению, это реальность XXI века: мужчина, который якобы пришел бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги, — подчеркнула селебрити. — Я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашел и минуты, чтобы позвонить и объяснить мне все лично. Ни во время проекта, ни после. Печально, неприятно. Правда, что людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен, это когда забрал деньги».