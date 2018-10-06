Любовь прошла: Киркорова и Баскова лишат титулов

Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому Николай Басков и Филипп Киркоров лишатся государственных наград и почетных званий. Вместе с ними под такие санкции попадут и многие другие артисты.

В пояснительной записке к законопроекту отметили, что на Украине сложилась «беспрецедентная ситуация, когда люди, которые для многих украинцев были авторитетами, с экранов телевизоров и средств массовой информации выступают с антиукраинскими призывами».

Авторы законопроекта посчитали, что подобная ситуация требует «незамедлительной реакции, а именно как можно более скорого лишения этих артистов почетных званий».

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Баскова и Киркорова, в частности, предлагают лишить звания «Народный артист Украины». То же самое в случае принятия закона намерены применить и по отношению к Таисии Повалий, Ани Лорак и режиссеру Владимиру Бортко. К тому же, по мнению авторов законопроекта, звания «Заслуженный артист Украины» не достойны Виталий Козловский и Светлана Лобода.

Составители документа утверждают, что принятие данного закона стало бы «предупреждением от антиукраинских проявлений» среди деятелей культуры и искусства. Они также посчитали, что лишение наград поможет украинской песне «стать настоящим инструментами для объединения украинского народа».

Кстати, лишить Киркорова и Баскова почетных званий предлагали и на родине, Причиной тому стал вышедший 7 сентября их совместный клип «Ibiza», который не просто не повторил успех песни «Цвет настроения синий», но и получил огромное количество гневных комментариев. За два дня он собрал всего 3,7 млн просмотров на ютьюбе, а соотношение лайков и дизлайков и вовсе указывает на то, что проект не удался: положительно оценили ролик только 89 тысяч пользователей, а негативно — 111 тысяч.

На видео запечатлены многие действительно неприятные сцены. Например, в одной из них Киркоров переворачивает мобильный туалет, в котором находится Басков. В другой Киркорову якобы отрезают лишний жир ножницами и степлером, что сопровождается матерными выражениями с его стороны.

Соответственно, комментарии под этим видео в основном отрицательные. Эмоции от уведенного у большинства людей были одинаковыми: «Омерзительно и позорно», «самое омерзительное, что я видела в жизни», «режиссер точно Бондарчук», «самый омерзительный клип за всю историю музыки», «вот и наступил ад в мире». Таким образом описывала свои впечатления аудитория.

В значительном количестве комментариев пользователи обращали внимание на то, что у Киркорова и Баскова есть звания народных артистов России. Идея лишить первого исполнителя этого титула появилась после выхода клипа на «Цвет настроения синий». Тогда даже была запущена соответствующая петиция на сайте Change.org. Впрочем, она собрала довольно мало подписей.

С выходом клипа «Ibiza» такая идея возродилась. На этот раз ее «поддержала» и певица Лолита — в своем инстаграме она поделилась шутливым видео, в котором сказала, что, если сама она не обладает званием народной артистки, то «пусть и у них не будет».

Впрочем, на Украине ситуация все же несколько иная. С 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, Украина активно борется с российским наследием в своей культурной сфере. В течение четырех лет были приняты некоторые законы, запрещающие трансляцию определенных фильмов и ввоз на территорию страны книг «антиукраинского содержания».

К тому же был создан так называемый «черный список» российских деятелей культуры, более известный под названием «Миротворец». На этом сайте размещаются скандальные публикации, в которых указываются данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Доненцкой и Луганской народных республик и других граждан, которых называют «изменники родины».

Так, в конце августа в «Миротворец» попал один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс. Как утверждается на сайте, Уотерс внесен в базу данных за «антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины, участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

К тому же на сайте опубликовали ссылки на интервью музыканта, в которых он говорит, что «Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город».

Если говорить о российских исполнителях, то ранее в «Миротворце» оказалась Юлия Самойлова, представившая Россию на конкурсе «Евровидение-2017». В списке также значатся имена Валерия Леонтьева, Сергея Шнурова, Михаила Шуфутинского, Димы Билана, Ирины Аллегровой, всемирно известного путешественника Федора Конюхова и многих других.