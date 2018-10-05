144 дня без еды: Сенцов прекратил голодовку

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к тюремному заключению по обвинению в подготовке террористического акта в Крыму и отбывающий срок в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком АО, прекратил голодовку. Акция протеста постановщика длилась 144 дня.

Сенцов написал письменное заявление и дал согласие на прием пищи.

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что в ходе голодовки Сенцов похудел на 12 килограммов. Украинского режиссера неоднократно вывозили в обычную горбольницу — голодовка сильно подорвала его здоровье. Максименко поблагодарил всех врачей и адвокатов за то, что совместными усилиями удалось «убедить Сенцова изменить решение и выбрать жизнь».

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Теперь режиссера ожидает специальная диета — сильная нагрузка на пищеварение может представлять опасность для его здоровья. Спецдиету для Сенцова готовили лучшие московские диетологи, отметил Максименко. Кроме того, недавно врачи обнаружили у заключенного сердечную недостаточность, проблемы с почками, печенью и диагностировали ревматизм.

По словам адвоката украинца, Дмитрия Динзе, Сенцов отказывался от госпитализации в городскую больницу, потому что опасался насильного кормления.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества и подготовке к терактам.

Сенцов не признает вины и за время заключения несколько раз заявлял о применявшихся к нему пытках. Он считает свое дело политическим и сфабрикованным. В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Ряд международных правозащитных организаций и союзов кинематографистов выступили в поддержку украинского деятеля.

За Сенцова также вступились российские деятели культуры, в числе которых именитые кинорежиссеры Александр Сокуров, Владимир Котт, Владимир Мирзоев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко, Аскольд Куров и Андрей Звягинцев.

По состоянию на октябрь 2018 года Олег Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе.

В начале июня 2018 года режиссер отказался просить президента России Владимира Путина о помиловании. «Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», — отмечал его адвокат.

На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с осужденным Сенцовым и подчеркнул, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу судебное решение. По словам Пескова, глава РФ не раз высказывал свою позицию по данному вопросу: осужденный должен лично написать заявление.

Он добавил, что в Кремле знают об обращении деятелей культуры к президенту по поводу Сенцова. Песков заметил, что для помилования предусмотрена процедура, которую должен инициировать сам осужденный.

«Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по три-четыре литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами», — рассказывал Динзе ранее.

В середине лета Украина предложила России обменять осужденных россиян на осужденных украинцев по формуле «23 на 23». Среди фамилий российских граждан, которых может освободить Украина, оказались 23 человека, связанные с «Русской весной» 2014 года.

В обмен на российских активистов Киев рассчитывает добиться освобождения режиссера Олега Сенцова и других осужденных граждан Украины, часть из которых сейчас находится в заключении в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Полный список 23 украинцев в Верховной раде оглашать не стали. Тем не менее, Россия отказалась идти на подобный обмен.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как появилась информация о возможном обмене Сенцова и других украинцев на задержанных в США Марию Бутину, Константина Ярошенко и Виктора Бута. По его словам, он не может подтвердить эти данные. «Я не знаю, откуда взялась эта информация и на чем она основывается», — отметил представитель Кремля.