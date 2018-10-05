Грызня демократов: Клинтон и Обама сразятся на Бродвее

В нью-йоркском Театре Джона Голдена поставят спектакль о супругах Клинтон по пьесе Лукаса Хната «Хиллари и Клинтон». Одну из самых влиятельных пар американской политической среды сыграют актриса Лори Меткалф и актер Джон Литгоу — оба заслуженные деятели в области театрального искусства и лауреаты премии «Тони».

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Действие спектакля «Хиллари и Клинтон» разворачивается во время демократических праймериз 2008 года.

Хиллари Родэм Клинтон, ее главный стратег предвыборного штаба Марк Дж. Пенн и супруг Билл Клинтон ведут борьбу с Бараком Обамой за возможность стать кандидатом в президенты США от демократов.

Политический противник Хиллари Клинтон — Барак Обама — является безымянным четвертым персонажем пьесы, которого называют только «Другим парнем». Создатели пьесы обещают воссоздать не только политическое противостояние Клинтон, но и закулисные драмы между Хиллари и Биллом.

Режиссером постановки выступит Джо Мантелло, известный своей работой на Бродвее. В 2003-м и 2005 годах он удостаивался премии «Тони» за лучшую режиссуру — две статуэтки ему принесли пьеса «Возьми меня» и мюзикл «Убийцы». К другим его известным проектам относятся «Оркестранты», «Три высокие женщины Эдварда Олби» и нашумевшие «Монологи вагины».

Меткалф была четыре раза номинирована на «Тони» за театральные работы, а в 2017-м году постановка дебютной пьесы Хната позволила ей победить в номинации «Лучшая актриса». Следующую премию Тони Меткалф получила за «Трех высоких женщин Эдварда Олби» в номинации «Лучшая женская роль второго плана в пьесе». Обе постановки были спродюсированы Скоттом Рудином, который также присоединился к команде «Хиллари и Клинтон».

Дебют драматурга Лукаса Хната на Бродвее состоялся в 2017 году с показом спектакля «Кукольный дом. Часть 2», который стал самой продаваемой пьесой нынешнего театрального сезона в Америке. Новая пьеса Лукаса Хната является тематическим продолжением «Кукольного домика. Части 2» и также исследует сложности и гендерные роли в браке.

«Постановка Лукаса относится к той редкой разновидности сногсшибательных новых работ, которые всегда во мне находят отклик и желание их представлять, — сказал Рудин. — Это политическая игра, но не та, которую кто-либо может ожидать. Клинтоны представлены в пьесе так, как Шекспир обращался с реальными людьми в своих исторических пьесах, — одновременно достоверно и весьма изобретательно.

Это ни в коей мере не документальная работа, а скорее исследование власти и того, как она работает, не только в рамках политической кампании, но и в продолжительном браке».

«У пьесы есть определенная энергия лучших закулисных драм — это глубокое погружение в решающий момент, о котором мы думаем, что знаем много, но фактически знаем мало. Я нашел его проницательным, в своем роде это откровение в том, как он заставляет взглянуть на историю, как она могла обернуться», — добавил продюсер.

Предварительный показ спектакля состоится 16 марта, премьера назначена на 18 апреля.

Наряду с «Хиллари и Клинтоном», в этом сезоне представят «Галерею Уеверли» Кеннета Лоннергана с Элейн Май, Майклом Серой, Лукасом Хеджесом и Джоан Аллен, новую адаптацию культового романа Харпер Ли «Убить пересмешника» в исполнении Аарона Соркина с Джеффом Дэниелсом в главной роли, а также шекспировского «Короля Лира» с Меткалф.