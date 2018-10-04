Разврат имперских масштабов: Хелен Миррен в роли Екатерины II

В сети появились кадры предстоящего сериала «Екатерина Великая», на которых 73-летняя актриса Хелен Миррен изображена в образе российской императрицы. Шоу стало совместным проектом телеканала HBO и британской телекомпании Sky. Дата премьеры многосерийного байопика о знаменитой правительнице на данный момент неизвестна.

Реклама

Сериал посвящен жизни Екатерины II Великой, которая властвовала в Российской империи без малого половину 18-го века. Повествование следует сквозь года правления императрицы вплоть до самой ее кончины и рассказывает о страстном романе Екатерины с Григорием Потемкиным.

При буйном, сексуально распущенном дворе императрицы, среди скандалов, интриг и глобальных конфликтов, главным героям удается развить чуткие преданные отношения, преодолевая своих противников и выступая в качестве творцов современной России.

В дополнение к первым кадрам HBO анонсировал пополнение актерского состава: Джина Макки в роли графини Брюс, близкой подруги Екатерины Второй; Рори Киннер в роли министра Никиты Панина, умелого политика, советника и воспитателя сына Екатерины; Ричард Роксбург в роли одного из бывших любовников Екатерины, Григория Орлова, который помог организовать переворот, приведший Екатерину к власти; Кевин Р. Макналли в роли Алексея Орлова, вместе со своим братом Григорием участвовавшего в организации переворота; и Сэм Палладио в роли Александра Васильевича, молодого любовника Кэтрин.

Помимо роли в мини-сериале, Миррен также выступает в качестве исполнительного продюсера вместе с режиссерами Филлипом Мартином и Дэвидом Томпсоном. Проект разрабатывается Хелен совместно с компанией Origin Pictures, с которой актриса работала над картиной «Женщина в золотом».

«Меня невероятно радует возможность воплотить историческую личность, которая смогла взять столь огромную власть в свои руки, — говорит Миррен. — Она реформировала государство и заслужила, чтобы рядом с ее именем появилось слово «Великая».

Екатерина II Великая — императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год. К власти ее привел дворцовый переворот, свергнувший с престола ее мужа Петра III, не пользовавшегося особой популярностью. При ней были значительно расширены границы Российской империи и произведена реформа системы государственного управления.

Императрица Екатерина II ввела Россию в число великих европейских держав, ее увлечение литературной деятельностью, общение с французскими просветителями, коллекционирование шедевров живописи, немало этому способствовали.

Императрица была известна своими любовными связями, число ее фаворитов достигает 23, по информации авторитетного екатериноведа Петра Бартенева. Историки упоминают множество разных скандальных подробностей из личной жизни Екатерины. Так, Григория Орлова, одного из ее любовников, уличали в сожительстве со всеми фрейлинами императрицы и даже с его двоюродной 13-летней сестрой. Другой фаворит — Александр Ланской — злоупотреблял возбуждающим средством для увеличения «мужской силы» что, по-видимому, стало причиной его неожиданной смерти в юном возрасте, как заключил придворный врач Вейкарт. Последнему фавориту императрицы, Платону Зубову, было не больше 20 лет, тогда как Екатерине в то время уже было далеко за 60.

Как писал знаменитый историк Николай Павленко, «ни до Екатерины, ни после нее, распутство не достигало столь широких масштабов и не проявлялось в такой откровенно вызывающей форме».

Справедливо будет отметить, что для Европы «разврат» Екатерины был обычным явлением на фоне общей распущенности нравов XVIII века — тогда большинство национальных лидеров имело множество любовных связей.

Существует множество примеров того, какое существенное влияние (отрицательное и положительное) оказали фавориты Екатерины на судьбу России. Григорий Потемкин, завидовавший славе фельдмаршала Румянцева, способствовал отстранению от командования армией этого выдающегося полководца и героя русско-турецких войн. Другой, довольно посредственный полководец, Мусин-Пушкин, напротив, продолжал руководить армией, хоть и допускал множество промахов в военных кампаниях, за которые сама Екатерина его называла «сущим болваном». Все благодаря тому, что он был «фаворитом 28 июня», одним из тех, кто помогал Екатерине захватить трон.