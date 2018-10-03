«На передовой был месяц»: на Украине рассказали про Пашинина

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий на территории Донбасса в рядах украинских силовиков против отрядов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провел на передовой в общей сложности месяц, а своими нынешними заявлениями должен вызвать интерес в Службе безопасности Украины, рассказал его командир Андрей Гергерт.

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«Пашинин приносит больше пользы в информационной плоскости, нежели в бою. Например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать», — цитирует комбата ФАН.

Военный также отметил, что в настоящий момент Пашинин находится «в Киеве, поднимает какую-то революцию, спасает там всех», и при этом делает слишком критические заявления в отношении украинской исполнительной власти, передает РИА «Новости».

«Был бы я эсбэушником, я бы сам за него взялся. К человеку, который такое плетет, возникают вопросы. Если ты воевал за эту землю, то какое право ты имеешь так себя вести», — добавил Гергерт.

Днем ранее Пашинин заявил, что за ним следят сотрудники СБУ. Согласно словам артиста, в минувшем сентябре отметившего свое 40-летие, он временами специально говорит в телефон «чудовищные вещи», зная о слежке.

«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается.

Иногда я специально говорю чудовищные вещи, чтобы когда-нибудь они использовали эти записи против меня: это будет доказательством того, что меня действительно прослушивают. Кроме того, они не позволяют мне нормально поговорить с мамой, как-то отрубая связь», — заявил он в разговоре с журналистами.

Актер также отметил, что ему угрожал один из представителей СБУ, который якобы посоветовал актеру «вешаться».

«Да, мне угрожал представитель СБУ. Он мне сказал, чтобы я вешался. Но только я не повешусь, дружище, есть другая интересная штука. Я не дам вам так на себе заработать», — пообещал Пашинин.

По мнению россиянина, многие украинские люди не хотят слышать правду о своей стране, слепо веря, что у них все хорошо.

«Все нарисовали какую-то идеальную Украину, в которой есть какой-то сверхдобрый Бог. И все заверяют, что это классно. Но когда ты говоришь, что это не так, тебя называют еретиком и тащат на костер: ты якобы ни в Бога не веришь, ни в Украину. Но я не верю в абстракцию, я верю в факты. Война научила меня не верить, перепроверять. Я — пример того, что будет с вами, если вы вернетесь», — посетовал артист.

В ответ на это спикер СБУ Елена Гитлянская указал, что ее ведомство никогда не угрожали актеру и не занимались прослушиванием его телефона.

«Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными», — сказала представитель правоохранительного ведомства.

В службе также заверили, что относятся к Пашинину «исключительно в рамках действующего законодательства».

Ранее Пашинин поделился мнением, что население Украины может называть себя как угодно — запорожцами, сумчанами, черкасчанами, но только не украинцами, поскольку им безразлична судьба своей страны.

«Но пускай не смеют говорить, что они украинцы! Им не нужна Украина! Им зашибись, истекает ли Украина кровью, умирают ли мои побратимы, погиб ли Черномор или нет. Им пофиг!» — сказал российский актер.

Кроме того, он сравнил Украину с колонией, «в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца».

Кроме того, Пашинин признавался, что получает «чудовищное удовольствие» и «приятный всплеск гормонов» от понимания того факта, что он остается в живых и не погибает. Кроме того, он убежден, что увидеть, как убивают другого человека – большая удача. В этот момент, по словам Пашинина, страх забывается, передает НСН.

В ответ на вопрос о его ощущениях в момент стрельбы по людям с другой стороны колючей проволоки, актер заявлял, что «старается попасть в цель».

Кроме того, артист рассказывал, что лучшим моментом в его жизни было попадание противотанковой ракеты в автомобиль с находившимися внутри людьми.

«Это фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни», — подчеркнул Пашинин.

В этой связи депутата Госдумы РФ Виталий Милонов предположил, что Пашинин потерял рассудок от ударившей ему в голову мочи. Теперь, отметил парламентарий, артист-боевик демонстрирует другим, как плохо «ничего не соображать».