Наша революция: Хабенский взял ТЭФИ за «Троцкого»

В Московском Театре мюзикла на Пушкинской площади сегодня вручили Индустриальную телевизионную премию ТЭФИ. Церемония проходит в два этапа. Сперва в категории «Дневной эфир» вручили статуэтки «Орфеев» работы »Эрнста Неизвестного» в 14 номинациях.

Реклама

Церемония началась с видеоинсталляции: приключения антропоморфного робота, будто бы символизирующие тяжелые времена для телевидения в эпоху интернета. Зал не успел испытать волнение за будущее телевидения — на сцену Театра Мюзикла вместе с внучкой поднялся Михаил Швыдкой, глава Индустриального комитета телевизионных премий.

«Орфеев» вручали яркие и талантливые представители нового поколения, отличившиеся в разных сферах. Юные программисты, победители телешоу, победители проектов «Синяя птица» и «Умники и Умницы». Девочку-подростка Юлию Колосову, спасшую из огня трех малышей, зал встретил стоя.

В номинации «Утренняя программа» ТЭФИ получил Пятый канал за благотворительный проект «День ангела». Генеральный спонсор этой программы — Алина Кабаева. Марина Кравец, ведущая телепередачи «Большой завтрак» на канале ТНТ, победила в номинации «Ведущий утренней программы». Программа «Жди меня» на НТВ признана лучшим «Дневным ток-шоу».

Шоу «Орел и Решка» телеканала «Пятница» победило в номинации «Развлекательная программа. Образ жизни». Лучшая в телесезоне просветительская программа — «Мир наизнанку», также выходящая на «Пятнице».

Уже не первый раз лучшей игрой была признана легендарная передача «Что? Где? Когда?».

Последними же в категории «Дневной эфир» вручались ТЭФИ в спортивных номинациях. Первая — «Ведущий спортивной программы/ спортивный комментатор».

Зал громко обрадовался, когда услышал знакомый и родной голос Татьяны Тарасовой, которая комментировала фигурное катание: «Женщины. Произвольная программа. Олимпийские игры 2018». Татьяна Анатольевна, получая награду, напомнила, что у ее отца в этом году столетие, и пригласила всех 10 декабря на Ходынское поле, где состоится открытие памятника великому хоккейному тренеру.

Лучшим телевизионным проектом о спорте стало шоу «Ледниковый период. Дети». Зрители оценили первый сезон программы.

Позже состоялось вручение программ в категории «Вечерний прайм». В номинации «Развлекательная программа» приз взяли сразу два победителя — «Вечерний Ургант» Первого канала и «Танцы» на ТНТ.

«Уральские пельмени» канала СТС победили в номинации «Юмористическая программа/шоу», а «Улетный экипаж» стал лучшим среди телевизионных многосерийных комедий и ситкомов.

Ведущие «Шоу выходного дня» на СТС Антон Лирник и Роман Юнусов стали победителями в номинации «Ведущий развлекательной программы».

Телесериал «Троцкий» Первого канала взял премию в номинации «Телевизионный фильм/сериал», выход сериала был приурочен к столетию российской революции 1917 года. Главную роль в нем сыграл Константин Хабенский. Награду принял генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Троцкий» победил также и в других номинациях. Лучшими режиссерами были признаны Александр Котт и Константин Статский, а Хабенский получил награду в номинации «Лучший актер телевизионного фильма/сериала». Лучшей актрисой стала Анна Уколова из сериала «Ивановы Ивановы».

Лучшим документальным проектом стала программа «Засекреченные списки», выходящая в вечерний прайм-тайм на «РЕН-ТВ».

Шоу «Ревизорро» канала «Пятница» взяло приз в номинации «Журналистское расследование».

Лучший дневной телесериал — «Улица» канала ТНТ. «Программа для детей и юношества» — мультсериал «Три кота» канала СТС.

Приз в номинации «Эфирный/неэфирный промоушн телепрограмм» взяли «Белки. Танцы» Первого канала.