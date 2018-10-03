Дело раскрыто: актера «Глухаря» взяли за совращение ребенка

Актер Михаил Фатеев задержан в Москве за совращение подростка. Фатеев подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Главного следственное управление Следственного комитета города Москвы будет требовать его арест в качестве меры пресечения.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (развратные действия и распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации), — говорится на официальном сайте ведомства. — Благодаря грамотно спланированным действиям следователей Главного управления и сотрудников столичного уголовного розыска по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 44-летний житель столицы.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, а также следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы Расследование уголовного дела продолжается».

По данным следствия, Фатеев переписывался в интернете с подростком на интимные темы и предлагал ему встретиться и продолжить общение. Мужчина также, используя мобильный телефон, отправлял несовершеннолетнему порнографические материалы.

Фатеев познакомился с 14-летним подростком, когда тот раздавал газеты в метро. Он представился мальчику и предложил помочь ему с работой, оставив свой номер телефона. Однако, получив серию обнаженных фотографий, подросток обратился в правоохранительные органы.

Сам актер отказался общаться с прессой, сославшись на неадекватное состояние. В среду, 3 октября, суд должен выбрать меру пресечения для Фатеева.

«Я не буду ничего комментировать, так как нахожусь в неадекватном состоянии. Любое неосторожно сказанное слово может быть не так истолковано», — заявил артист агентству «Москва».

Театральный режиссер Роман Виктюк, в чьем театре с 2002 года работает Фатеев, выразил мнение, что вся история — это наговор на его подчиненного.

«Я Мишу знаю 20 лет, — приводит слова Виктюка МК. — Никогда не замечал интереса к несовершеннолетним. Это все небылицы и происки недоброжелателей».

Фатеев на допросе заявил, что в 16 лет обнаружил у себя нетрадиционную сексуальную ориентацию, однако продолжил утверждать, что с подростком у него была только переписка, и развратных фотографий он мальчику не присылал.

Михаил Фатеев родился 4 июля 1974 года в Бухаре Узбекской ССР. Окончил Нижегородское театральное училище. Получив высшее образование, актер был зачислен в труппу Нижегородского Академического театра драмы имени Горького. В 2002 году поступил на службу в Театр Романа Виктюка. Переехав в Москву, Фатеев начал сниматься на телевидении. Его первой первой работой на экране стала эпизодическая роль аптекаря в третьем сезоне популярного сериала «Марш Турецкого». Через год он появился в другом известном сериале «На углу у Патриарших».

Фатеев стал активно сниматься в эпизодических ролях в таких проектах, как «Аэропорт», «Карусель», «Запасной инстинкт», «Глухарь», «Богатая Маша», «Учитель в законе». В 2012 году снялся в художественном фильме «Метро» Антона Мегердичева, получившего в начале этого года известность благодаря самому кассовому российскому фильму «Движение вверх». Последней работой актера на телевидении стал сериал «Один против всех» с Михаилом Пореченковым в главной роли.

В Театре Виктюка актер играл в шести спектаклях, в том числе и в театральной постановке «Мастера и Маргариты» Булгакова, в которой исполнил роли Мастера и Пилата.

Фатеев прожил восемь лет в браке с костюмершей театра, однако три года назад развелся и с тех пор живет один. Детей у него нет.