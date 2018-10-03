Стерильность и толерантность: от чего страдает «Веном»

Популярный в Сан-Франциско репортер Эдди Брок берет интервью у нечистого на руку миллиардера Карлтона Дрейка (Риз Ахмед) и, несмотря на все предостережения главного редактора, задает тому пару неприятных вопросов. Как следствие, Эдди лишается работы, невесты (Мишель Уильямс) и вообще всего хорошего. Однако он продолжает расследовать темные делишки Дрейка и случайным образом заражается инопланетным симбиотом Веномом в лаборатории миллиардера.

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Веном — один из самых интересных и колоритных персонажей «марвеловской» вселенной. Впервые симбиот появился в комиксах в 1984 году. Авторы стали развивать его как злодея, однако популярность Венома, его черный юмор и одержимость Человеком-пауком заставили прийти издательство к компромиссу в жестко структурированной комиксовой иерархии.

Превратить Венома в добряка не получалось, поэтому из него сделали антигероя, и в какой-то мере его можно сравнить с Дэдпулом, никогда не проповедовавшим идеалы Капитана Америки.

Создатели фильма в свою очередь полностью убрали из истории Человека-паука, в первоисточнике привезшего симбиота на нашу планету, и придумали вполне приемлемую историю возникновения существа на Земле. К сожалению, это одна из немногих вещей, которые вообще работают в картине. Имея в распоряжении блестящий актерский состав, нескучную и оригинальную основу, лента безнадежно страдает от рейтинга PG-13.

И дело не в отсутствии насилия, а в диалогах. «Дэдпул» успешен именно потому, что не страдает политкорректностью и толерантностью. Именно таким должен был стать и «Веном», для которого продюсеры изначально планировали рейтинг R. Но в последний момент было принято решение понизить возрастной ценз ради будущих возможных кроссоверов с Человеком-пауком, недавно перебравшимся в киновселенную Marvel (читай — Disney, «самой семейной компании»).

В итоге на экран вышел во всех отношениях рафинированный антигерой, который изо всех сил старается изобразить из себя плохого парня, используя при этом весьма ограниченный набор средств. Попытка создать красивую вариацию на тему доктора Джекилла и мистера Хайда полностью провалилась именно из-за того, что принципиальные различия между Эдди Броком и инопланетянином почти не заметны, так как Веному нельзя переступать границу заданного рейтинга.

Выходит, что фильм потерял свой главный стержень — морально-этический конфликт двух персонажей, на котором должна быть построена основная драматургия.

Как обычно бывает в неудачных кинокомиксах, ситуацию отчасти спасает крепко поставленный экшн, за что нужно сказать отдельное спасибо режиссеру Рубену Флейшеру, заявившему о себе удачной зомби-комедией «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Флейшер вообще умеет работать на контрастах и делает все возможное, чтобы зритель хотя бы отчасти поверил происходящему на экране. Диалоги Брока с Веномом периодически дают повод рассмеяться, и в целом комедийная составляющая не подкачала.

Отдельного «спасибо» заслуживает Том Харди, чей талант способен вытянуть любой фильм. Он очень тонко чувствует своего персонажа и придает ему настоящий объем даже там, где это не всегда требуется. И во многом благодаря его работе «Веном» не потонул в целом море противоречий и смог удержаться на плаву.

Обидно за Мишель Уильямс — актриса такого калибра получила слишком пресную роль, отвесила пару шуток и практически никак не повлияла на развитие событий. Гораздо больше запомнился ее новый бойфренд — доктор Дэн Льюис, получивший в разы меньше экранного времени, но успешно вписавшийся в комедийную составляющую фильма.

В сухом остатке «Веном» представляет собой сильно пострадавшую от PG-13 историю с хорошим потенциалом.

Если актер калибра Тома Харди когда-либо вольется в киновселенную Marvel, то он значительно ее обогатит, а его персонаж может получить достойную жизнь.

Спойлер

Как в рамках семейного рейтинга собираются снимать продолжение, в котором будет фигурировать сам Карнаж (один из самым кровавых «марвеловских» злодеев), невозможно даже представить.