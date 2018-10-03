Допелись: что следователи услышали у Монеточки

Следственный комитет России проверит песню Нойз МС и Монеточки «Чайлдфри», говорится в письме МВД адвокату Сергею Афанасьеву, подавшему жалобу на музыкантов. В официальном ответе юристу ведомство отмечает, что заявление Афанасьева по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны исполнителей уже рассмотрено.

«С целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения в соответствии с действующим законодательством материал направлен в Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве»,

— цитирует текст письма «360».

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О том, что Афанасьев подал соответствующее заявление в прокуратуру, стало известно еще в июне этого года. По мнению адвоката, композиция содержит строчки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на совершение самоубийства.

Иного мнения касательного своего произведения, естественно, придерживается Иван Алексеев, он же Нойз МС, называющий «Чайлдфри» сатирической песней.

«Песня «Чайлдфри» — о том, к чему может привести слепое следование чужим советам и мнению «авторитетов» из медиа, о персональной ответственности за собственные жизненные решения»,

— отмечает Алексеев.

В восторге Нойз МС и от клипа на песню — его некоторые слушатели, к слову, также сочли достаточно провокационным.

«Я хотел бы отдельно отметить операторскую работу. Азамат Дулатов — это один из мощнейших операторов, с которыми мне приходилось иметь дело на протяжении всей карьеры. Имитируя съемку на внутреннюю камеру гаджета, он обращался с гигантской камерой так, как будто это действительно был небольшой смартфон, выписывая порой совершенно акробатические трюки, — передает его слова НСН. — В общем, это было по-настоящему круто. Я очень доволен результатом, по-моему, получился один из наших самых лучших клипов. Конечно, лучшие впереди, но на данный момент это одна из моих самых любимых работ».

Он также отметил, что очень доволен получившимися персонажами ролика — одновременно и стереотипными, и харизматичными.

«Съемки клипа на песню «Чайлдфри» проходили в Казахстане, в Алма-Аты, — поведал артист. — Режиссером стал Айсултан Сеитов, очень талантливый молодой режиссер. Мы с ним познакомились год назад в Нью-Йорке, но снимали в итоге на его родине в Казахстане. Я очень доволен тем, какие яркие персонажи у нас в клипе получились в итоге, насколько это объемные типажи.

%С одной стороны очень стереотипные, с другой стороны харизматичные и индивидуальные. Это совместная песня с Лизой Монеточкой, в клипе мы предстаем с ней в образах двух врачей скорой помощи, которые спешат на место происшествия для того, чтобы спасти главного персонажа клипа».

Клип на песню «Чайлдфри» вышел 1 июня 2017-го — то есть за год до подачи заявления Афанасьевым. Ролик, главным героем которого стал мобильный телефон (именно его глазами зритель наблюдает за развитием сюжета), начинается с того, что несовершеннолетнему мальчику на день рождения дарят дорогой девайс, который у него вскоре крадут. Сменив нескольких владельцев, телефон в финале вновь встречается со своим первым хозяином, правда, при крайне печальных обстоятельствах — пьяная девушка, скрываясь от преследования любовника на автомобиле, сбивает ребенка на пешеходном переходе.

Стоит отметить, что на момент релиза «Чайлдфри» Монеточка еще не была такой звездой, как ныне: до выхода знакового для карьеры певицы альбома «Раскраски для взрослых» оставался почти год.

Уже в 2018-м, когда об Елизавете Гырдымовой узнала вся страна, она выпустила еще одну совместку с Алексеевым — композицию «Люди с автоматами», записанную при участии диджейского трио Swanky Tunes.

В настоящее время Монеточка занимается экранизацией своего последнего альбома — к уже вышедшим в свет клипам на песни «90» и «Запорожец» вскоре должен добавиться видеоролик на «Нимфоманку».