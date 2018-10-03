Премьеры октября: «Веном» и Гослинг на Луне

«Веном» («Venom»), Рубен Фляйшер, 4 октября

Начало октября будет невероятно богатым на по-настоящему большие премьеры. Одной из таковых станет долгожданный блокбастер «Веном» от режиссера «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубена Фляйшера, рассказывающий о становлении антагониста Человека-паука, известного более-менее всем фанатам супергероя и ранее уже появлявшегося в экранизации истории Питера Паркера (речь про третью часть франшизы с Тоби Магуайром, вышедшую в 2007 году). Роль Венома в данном случае досталась несравненному Тому Харди, и, кажется, это попадание в «десятку»: с приходом в проект номинанта на «Оскар» злодей мгновенно получил +100 к харизме и обаянию, что для подобных фильмов важно от слова «очень».

«Кислота», Александр Горчилин, 4 октября

«Кислота» — вторая полнометражная режиссерская работа Александра Горчилина, некогда звезды «Папиных дочек», а ныне ученика Кирилла Серебренникова и актера его театра. Драма про современное поколение, которая была удостоена приза за лучший режиссерский дебют на «Кинотавре-2018», повествует о друзьях-музыкантах, откровенно прожигающих жизнь до одного значимого события, вынуждающего их остановиться и посмотреть по сторонам.

«Звезда родилась» («A Star Is Born»), Брэдли Купер, 4 октября

Режиссерский дебют большой голливудской звезды Брэдли Купера, представляющий из себя ремейк одноименного мюзикла, побеждавшего на «Оскаре» в разных номинациях в 30-х, 50-х и 70-х годах прошлого века, стал призером Венецианского кинофестиваля — 2018. В картине, обращающейся к любовной (и не только) связи забытого кантри-музыканта и талантливой, но малоизвестной певицы, помимо самого Купера, сыграли Сэм Эллиотт и Дэйв Шаппелл и (главное) та самая Леди Гага.

«Черный клановец» («BlacKkKlansman»), Спайк Ли, 4 октября

Культовый режиссер Спайк Ли, в последние годы больше напоминавший о себе активной поддержкой баскетбольного клуба из Нью-Йорка «Никс» (кинематографист ходит на абсолютно каждый домашний матч команды), нежели действительно качественными новинками, наконец-то снял что-то хорошее. Даже не так — «Черный клановец», возможно, вообще одно из лучших творений создателя таких шедевров, как «25-й час», »Малкольм Икс» и «Его игра». По сюжету комедии, получившей два приза Каннского фестиваля, темнокожий полицейский (действие ленты разворачивается в 70-х годах минувшего века) решает внедриться в Ку-Клукс-Клан. Кажется, большего для немедленного похода в кинотеатр знать и не нужно.

«Человек на Луне» («First Man»), Дэмьен Шазелл, 11 октября

Новая работа режиссера «Ла-Ла-Ленда» и «Одержимости» Дэмьена Шазелла — биографическая драма об астронавте Ниле Армстронге и его великом достижении. Роль первого человека, ступившего на спутник Земли, в проекте исполнил Райан Гослинг. Справедливости ради, «Человек на Луне», претендовавший на победу на Венецианском биеннале — 2018 (но по итогам пролетевший мимо главного приза), пришелся по душе не всем критикам, однако подобного масштаба картинам это, как правило, не сильно мешает: на них все равно идут, благо, что есть и драма, и спецэффекты, и громкие имена в касте.

«Ничего хорошего в отеле «Эль рояль» («Bad Times at the El Royale»), Дрю Годдард, 11 октября

Триллер от создателя «Хижины в лесу» Дрю Годдарда, обладающий блестящим актерским составом (Джефф Бриджес, Джон Хэмм, Дакота Джонсон и Крис Хемсворт), рассказывает любопытную историю, разворачивающуюся в отель «Эль Рояль» на границе Калифорнии в 1969 году. В «Эль Рояль» заселяется абсолютно разношерстная компания, венчает которую зловещий лидер культа, замышляющий что-то плохое.

«Экстаз» («Climax»), Гаспар Ноэ, 11 октября

В новой работе знаменитого Гаспара Ноэ, которая была премирована в этом году в Каннах, происходит самое настоящее безумие: прощальная вечеринка выпускников танцевальной академии, алкоголь, танцы, веселье, а затем (когда оказывается, что сангрия была с «сюрпризом») и всеобщий хаос.

«Хэллоуин» («Halloween»), Дэвид Гордон Грин, 18 октября

Хоррор Дэвида Гордона Грина станет прямым сиквелом первой части ужастика и при этом закроет глаза на все остальные моменты знаменитой франшизы. Действия картины будут разворачиваться спустя 40 лет после событий оригинальной ленты. Майк Майерс сбегает из тюрьмы, чтобы довершить начатое, а именно — расправиться с героиней Джейми Ли Кертис.

«Дикая жизнь» («Wildlife»), Пол Дано, 18 октября

Драма Пола Дано, звезды «Нефти», «Человека — швейцарского ножа» и сериала «Война и мир», располагает ярким актерским составом (Джейк Джилленхолл и Кэри Маллиган) и рассказывает историю супружеской пары, находящейся на грани развода. За семейной трагедией наблюдает 14-летний подросток, мир которого рушится буквально на глазах.

«Смолфут» («Smallfoot»), Кэри Киркпатрик и Джейсон Рейсиг, 25 октября

Мультик от студии Warner Bros. бросает свежий взгляд на взаимоотношения людей и йети: а что если это последние не верят в существование нас с вами, а не наоборот? Несложно догадаться, что по ходу повествования страшная правда все-таки откроется Бигфутам, и мифическим существам пусть и с трудом, но все же придется с этим смириться.