Пробуждение троллей: русские хакеры атаковали джедаев

Американский ученый Мортен Бэй из Университета Южной Каролины, который проводит исследования в области СМИ, выпустил статью под названием «Хейтеры как оружие: «Последние джедаи» и стратегическая политизация поп-культуры путем манипуляции социальными медиа». В ней он обвиняет русских хакеров в нападении на восьмой эпизод «Звездных войн».

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Как пишет The New York Post, Мортен Бэй проанализировал сообщения в твиттере, присланные режиссеру картины Райану Джонсону в течение первых семи месяцев после премьеры. Он разделил негативные комментарии на три группы: «политизированные», «от троллей» и «от фанатов».

Бэй утверждает, что 50,9% негативных постов были политизированными и исходили от ботов, использовавших схожие аргументы. Помимо негативной критики в адрес ленты на своих страницах они также ретвитили сообщения на различные политические темы — при этом до выхода фильма эти пользователи бездействовали.

«Вероятной целью онлайн-троллей было увеличение освещения в СМИ и зарождение разногласий в американском обществе», — утверждает Бэй. С российской стороны пока не прозвучало комментариев на эти обвинения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее комментировала доклад разведки США о предполагаемом вмешательстве русских хакеров в процесс выборов американского президента.

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — написала она.

Ранее Россию уже обвиняли в попытке повлиять на сценарий «Последних джедаев» — по словам Джонсона, ему писали сотни бот-аккаунтов в твиттере, которые своими действиями пытались не допустить смерти одно из героев франшизы — генерала Хакса.

Портал Filmschoolrejects предположил, что все дело в «любви к авторитарным режимам», однако, вероятнее всего, причиной этого было внешнее сходство актера Донала Глисона с российским коллегой — Андреем Бурковским, известному по скетч-шоу «ДаЕшь молодЕжь!».

Мировая премьера фильма «Последние джедаи» состоялась 9 декабря 2017, в России фильм вышел на пять дней позже. Сперва релиз картины был запланирован на май 2017 года, однако из-за огромного успеха фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы», который вышел на экраны кинотеатров под Рождество 2015-го, кинокомпания Walt Disney Pictures решила передвинуть дату. Мировые кассовые сборы восьмого эпизода составили $1,3 млрд.

В оригинале фильм называется «Star Wars: The Last Jedi» — Джонсон неоднократно заявлял, что, по его задумке, речь идет о «Последнем джедае» именно в единственном числе, и подразумевал он Люка Скайуокера. В английском у слова «jedi» формы единственного и множественного числа совпадают, однако в других языках эта разница существует. Большинство стран при локализации выбрало трактовку «джедаи».

Джонсон выступил не только в качестве режиссера, но и сценариста ленты — и с последним ему очень активно помогала актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи Органы, для которой этот фильм стал последним прижизненным проектом (ее не стало в 2017 году, она она скончалась во сне от остановки дыхания). Постановщик рассказывал, что Фишер вносила своими идеями существенные изменения в сценарии.

«Я мог просто присесть с ней рядом, а потом проходил час, и у меня в руках были страницы, заполненные заметками и фразами, которые Фишер хотела сказать. Мы старались работать с ее материалом, если могли», — признавался Джонсон.

1 августа 2018 года режиссер Джей Джей Абрамс опубликовал твит, в котором заявил о начале съемочного процесса девятого эпизода «Звездных войн» и вывесил фотографию с площадки.

«Очень странно начинать работу над новой главой без Кэрри, — пишет режиссер. — Но благодаря экстраординарному актерскому составу и невероятной съемочной группе мы готовы к работе. Я признателен Райану Джонсону и хочу отдельно поблагодарить Джорджа Лукаса, создавшего этот потрясающий мир и запустившего историю, частью которой нам посчастливилось стать».

Изначально заявлялось, что Фишер не появится в предстоящей части франшизы, однако позже создатели все-таки решили оставить ее героиню в фильме — согласно их заявлению, они будут использовать отснятый для седьмого и восьмого эпизодов материал.

Премьера пока безымянной ленты назначена на 19 декабря 2019 года.