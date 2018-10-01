Шпионаж и антисемитизм: о чем будет новый фильм Полански

Отметивший летом 85-летний юбилей знаменитый режиссер Роман Полански приступит в конце ноября к съемкам очередного фильма под названием «Я обвиняю» («J'accuse»). Это будет 35-я полнометражная картина легендарного автора. Полански экранизирует книгу британского писателя Роберта Харриса «Офицер и шпион», которая рассказывает о всемирно известном деле Дрейфуса, которое в конце 19-го века взорвало не только французское общество, но и вызвало бурные обсуждения в других европейских государствах, включая Россию.

В картине снимутся ведущие французские актеры, включая супругу режиссера Эммануэль Сенье, Жана Дюжардена, Луи Гарреля и Матье Амальрика.

Сценарий к фильму написали Полански и Харрис. К слову, это не первое сотрудничество режиссера с писателем. В 2010 году вышла экранизация Харриса «Призрак» с Юэном Макгрегором и Присом Броснаном, которая получила Золотого медведя Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

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В своей книге «Офицер и шпион» Харрис заостряет внимание на начальнике французской разведки Жорже Пикаре и соглашается с его точкой зрения на знаменитое дело Дрейфуса. В карьере Полански «Я обвиняю» станет одним из немногих фильмов, основанных на реальных событиях. В 2002 году вышла его оскароносная картина «Пианист», основанная на автобиографии польского пианиста Владислава Шпильмана, заключенного в концлагерь во время фашистской оккупации.

Французский офицер Альфред Дрейфус был обвинен в государственной измене в 1894 году. Дело Дрейфуса продолжалось в общей сложности 12 лет, пока военный не был полностью оправдан.

В 1894 году в Генштабе французской армии был обнаружен документ с перечнем секретных бумаг, переданных германскому атташе в Париже. Эксперты военного министерства признали в ней почерк капитана Дрейфуса и обвинили его в передаче секретных сведений вероятному противнику. Офицер был арестован в октябре того же года. Суд происходил в Париже при закрытых дверях. Изначально судьи не спешили с приговором из-за недостатка улик. Однако во время процесса, в течение которого вся военная верхушка Франции настаивала на виновности Дрейфуса, всплыла записка, якобы написанная германским послом и изобличавшая капитана. В итоге Дрейфус был приговорен к разжалованию и пожизненной ссылке во Французскую Гвиану.

Однако уже в первые месяцы после оглашения приговора многие стали сомневаться в виновности офицера. В 1896 году в печати появилась брошюра «Судебная ошибка», в которой были приведены доводы в пользу невиновности Дрейфуса.

Тогда Жорж Пикар — один из главных действующих лиц книги Харриса — указал одному из генералов на сходство почерка в злополучном документа с почерком майора Эстерхази. Любопытно, что после этого Пикар был переведен на службу в Тунис. В ноябре 1897 года брат Дрейфуса Матье предъйявил обвинение Эстерхази, однако военный суд очень быстро его оправдал, не проведя даже обыска в его квартире.

В начале 1898 года в газете L'Aurore было опубликовано письмо знаменитого писателя Эмиля Золя с заголовком «Я обвиняю». Именно письмо Золя вызвала огромный резонанс во французском обществе, волна которого докатилась и до других стран.

Дело имело и национальный оттенок. Дрейфус был евреем, и несмотря на то, что Франция стала одной из первых государств, которое осудило гонения на евреев, в стране были сильны антисметские настроения.

Дело Дрейфуса вызвало колоссальный раскол французского общества, которое поделилось на дрейфусаров и антидрейфусаров. По разные стороны «баррикад» оказались такие известные люди как поддерживавшие капитана Марсель Пруст, Клод Моне, Сара Бернар и его противники — Жюль Верн, Поль Сезанн и Анри Матисс. Свое мнение об этом деле высказывали даже Лев Толстой и Антон Чехов.

В 1899 году в кассационном суде выяснилось, что в деле Дрейфуса имелось сразу несколько подложных документов, однако капитан все равно был признан виновным, но его приговор смягчили до десяти лет ссылки.

Только в 1906 году Дрейфус был полностью оправдан судом, с него были сняты все обвинения, и он сам был восстановлен в звании.

Дрейфус вернулся на родину, служил во время Первой Мировой войны, дослужился до подполковника и был награжден орденом Почетного легиона.