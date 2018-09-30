«Вечерняя школа» отбилась от йети

Комедия «Вечерняя школа», дебютировавшая в американских кинотеатрах в минувшую пятницу, за свой первый уикенд в прокате заработала $28 млн. Такой результат позволил незамысловатой картине с Кевином Хартом и Тиффани Хэддиш в главных ролях возглавить бокс-офис США за 28-30 сентября. На международной рынке фильм, пока что вышедший лишь в 20 странах, собрал $5,5 млн, включая 2 млн от британских зрителей.

В борьбе за первую строчку творение Малкольма Ли, что примечательно, достаточно ощутимо опередило другого новичка западного проката — мультик «Смолфут», любопытную историю знакомства обаятельного йети с представителем людского рода, в существование которого главный герой никогда не верил. Проект режиссеров Кэри Киркпатрика и Джейсона Рейсига за свои стартовые выходные собрал $23 млн, в целом оправдав ожидания экспертов, предсказывавших ленте 20-25 млн за уикенд. Что касается суммарных сборов «Смолфута», то на данный момент они составляют $38,6 млн (при этом дебютировал он уже в 50 странах): наиболее активной здесь была Мексика, пополнившая казну фильма на 3,6 млн.

Тройку сильнейших на сей раз замкнула детская сказка «Тайна дома с часами» от мастера ужасов Элая Рота, окончательно доказавшая, что режиссер умеет делать качественное кино и для аудитории 12+. За свою вторую неделю в прокате экранизация книги Джона Беллэрса с очаровательными Джеком Блэком с Кейт Бланшетт заработала $12,5 млн, доведя общие сборы по миру до 53,8 млн.

Несмотря на вылет из топ-3, продолжает удивлять со знаком »+» триллер с Блейк Лайвли и Анной Кендрик «Простая просьба»: за 17 дней в американском прокате картина Пола Фига, от которой каких-то нереальных финансовых свершений изначально не ждали от слова «совсем», собрала $43 млн (включая 6,6 млн за 28-30 октября) и прямо сейчас имеет аж 62,9 млн общей выручки.

Последним представителем первой пятерки на этой неделе стал хоррор «Проклятие монахини», собравший за отчетный период $5,4 млн. Спин-офф «Заклятия» по итогам 24 дней в американских (и не только, конечно) кинотеатрах имеет на своем счету $330 млн суммарного заработка и с недавних пор гордо носит звание самого успешного фильма франшизы, в которую также входят две части самого «Заклятия» и две ленты о жуткой кукле Аннабель.

Прямо следом за ужастиком Корина Харди по итогам минувшего уикенда расположился еще один представитель жанра — дебютант «Хэллфест», один из главных молодежных хорроров года. В свои первые выходные детище известного монтажера (и с недавних режиссера) Грегори Плоткина, ранее работавшего в ряде больших хоррор-проектов, включая «Счастливого дня смерти», на который «Хэллфест» местами сильно похож, заработало в США $5,1 млн. Учитывая скромный бюджет фильма, результат крайне положительный.

Седьмыми стали «Безумно богатые азиаты» ($4,15 млн), которые, кажется, и не думают выпадать из топ-10 американского бокс-офиса: романтическая комедия, обитающая на экранах уже седьмую неделю, по итогам сентября является шестой в рейтинге самых кассовых лент жанра за всю историю с показателем в 165,7 млн. Именно такую сумму картина на данный момент заработала на внутреннем рынке — общая же выручка ленты составляет 218,8 млн.

Что касается последних трех счастливчиков, попавших в десятку по сборам в США за 28-30 сентября, то ими стали «Хищник»,

«Белый парень Рик» и...

«Багровая мята», заработавшие за прошедший уикенд соответственно $3,7 млн, 2,38 млн и 1,1 млн.

Добавим, что уже в следующие выходные в США будет вовсю собирать долгожданный «Веном» с Томом Харди, который — в этом можно не сомневаться — без особых проблем завладеет лидерством в американском бокс-офисе по итогам первых выходных октября. Из других премьер грядущей недели стоит выделить мюзикл-мелодраму «Звезда родилась», лауреата Венецианского кинофестиваля от Брэдли Купера, и криминальную драму «Ваша ненависть».