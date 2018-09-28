Опасная профессия: как в США отстреливают рэперов

Убийство американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Дуэйн Онфрой), которое произошло в июне нынешнего года в городе Помпано-Бич во Флориде, попало на видео – об этом стало известно на заседании по делу в суде округа Бровард.

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На кадрах видно, как музыкант заходит в офис местного дилера мотоциклов и двое подозреваемых следуют за ним в здание. С этого момента они не упускали жертву из виду. Вскоре он вышел на улицу и сел в свой автомобиль – элитное спортивное купе BMW i8. Однако почти сразу авто музыканта было остановлено на улице злоумышленниками, перегородившими дорогу своим внедорожником.

У нападавших, одетых в неопреновые маски, было с собой огнестрельное оружие. На ролике видно, как они подошли вплотную в машине рэпера и потребовали все ценности, которые у него были с собой. Тут же между ними завязалась борьба – преступники пытались достать водителя через открытое окно, передает НСН.

Почти сразу нападавшие стали стрелять. Через несколько секунд один из бандитов обогнул машину и открыл пассажирскую дверь, чтобы проникнуть и взять ценные вещи рэпера – сумку Louis Vuitton и $50 тыс. После этого нападавшие скрылись на черном внедорожнике, сообщает TMZ.

Вскоре все четверо подозреваемых – двое стрелявших, водитель и еще один пассажир внедорожника – были арестованы. 24-летнему Дедрику Ульямсу, 22-летнему Майклу Боутрайту, 20-летнему Трейвону Ньюсому и 22-летнему Роберту Аллену были предъявлены обвинения в убийстве и грабеже с применением оружия, передает ФАН.

Стоит отметить, что один из фигурантов – Уильямс — ранее уже задерживался за хранение наркотиков и оружия, домашнее насилие, вооруженное нападение и угон транспорта.

На следующий день в американском городе Питтсбург штата Пенсильвания был застрелен 21-летний рэпер Джимми Уопо. Неизвестные напали на музыканта и его спутника, когда он за рулем своего автомобиля Mazda остановился на перекрестке.

Известно, что до этого Джимми Уопо уже подвергался нападениям — прессе он признавался, что у него есть два огнестрельных ранения. Спутник рэпера был помещен госпитале, его состояние оценили как стабильное.

Спустя еще сутки полиции Лос-Анджелеса пришлось разогнать проведенный без разрешения митинг скорби по XXXTentacion. Почтить память музыканта собралось около тысячи человек, при попытке полиции вмешаться некоторые из них оказались сопротивление.

Группа силовиков прибыла на место митинга, где собралось около 1 тыс. человек. Толпа мешала дорожному движению, люди забирались на крыши и автомобили. Вскоре в полицейских полетели камни и бутылки, один из правоохранителей получил ушиб ноги.

«К ним было применено оружие нелетального действия. Толпа разошлась, никого не пришлось транспортировать в госпиталь, арестов не было», — рассказывали тогда в пресс-службе Лос-анджелесского полицейского департамента.

В июле нынешнего года в Торонто в результате перестрелки убит 21-летний канадский рэпер Смоук Дог. Вооруженный конфликт произошел поздно вечером. Были госпитализированы три человека — двое мужчин в тяжелом состоянии и одна женщина с ранениями, не угрожающими жизни.

Уже в больнице оба мужчины скончались. Одного из них опознали как 21-летнего Джаванте Смарта, который выступал под сценическим псевдонимом Смоук Дог. Согласно версии полиции, молодые люди оказались в центре вооруженного конфликта между бандами.

Мэр города Джон Тори выразил соболезнования близким погибшим, а также выразил сильное недовольство тем, что в традиционно спокойном городе в последнее время участились случаи перестрелок.

В том же месяце 22-летний рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 69, стал жертвой грабителей. При этом версии преступления, которые Эрнандес рассказал полицейским и своим друзьям, различаются.

Полиция сообщает, что в машину рэпера врезались неизвестные, когда он возвращался со съемок клипа. Из автомобиля выбежали двое вооруженных мужчин, они отобрали у музыканта телефон, избили и вместе с ним проследовали к нему домой. Эрнандес попросил мать своего ребенка вынести наличные и драгоценности, после чего скрылся от преследователей и заявил в полицию.

По версии, рассказанной друзьям, Эрнандес указал, что нападавших было трое, он якобы потерял сознание во время нападения и очнулся уже в машине. Также инсайдеры рассказали журналистам, что у рэпера похитили драгоценности на сумму $750 тыс. и около $15-$20 тыс. наличными.