Поматросил и бросил: мать Бузовой ругает ее жениха

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина раскритиковала поступок Евгения Назарова, который покинул шоу «Замуж за Бузову» ради денег. Как стало известно, молодой человек, утверждавший, что он является долларовым миллионером, забрал 2 млн руб. и больше не борется за сердце Бузовой.

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Ирина Бузова считает, что Назаров отказался не от ее дочери, а от своих слов и принципов. Она напомнила, что на протяжении всего шоу он хвастался своим состоянием и дорогими часами, однако его поступок теперь вызывает вопросы. Она также добавила, что человека, который отказывается от своих слов, сложно назвать мужчиной.

«Чем больше человек говорит о деньгах, тем больше шансов, что он удавится за рубль», — отметила мать Бузовой.

Она также объяснила, почему телезвезда расплакалась после того, как узнала о решении Назарова. По ее словам, женщины отличаются доверчивостью и часто думают о людях лучше, чем они есть на самом деле.

«Чем больше человек говорит о деньгах, тем больше шансов, что он удавится за рубль. Мы женщины всегда думаем о людях лучше, поскольку проще ошибаться в человеке, чем потом разочаровываться. Естественно, Оля ни про кого не думала, что кто-то возьмет деньги», — отметила она.

В шоу «Замуж за Бузову» несколько холостяков от 18 до 40 лет борются за право встречаться с телеведущей. При этом каждый участник может покинуть проект в обмен на определенную сумму, которая растет с каждой последующей серией. Так, в первой серии участники могли получить около 100 тыс. руб. за выход из проекта. В шестой серии, когда шоу покинул Назаров, сумма увеличилась в два раза и составила 2 млн руб.

Сам миллионер объяснил свое решение тем, что не увидел симпатии к себе со стороны Ольги. По его словам, за месяц его участия в проекте Бузова ни разу не нашла времени, чтобы пообщаться с ним наедине, поэтому свое дальнейшее пребывание на проекте он считает бессмысленным.

Он также сообщил, что раз уж у него есть «такая опция», то он потратит полученные деньги на благотворительность.

«У меня есть благотворительный проект, и я хочу направить средства туда, это будет полезно для большого количества людей», — пояснил он в беседе с ведущей программы Мариной Кравец.

К слову, долларовый миллионер Назаров уже не в первый раз ищет себе девушку через теле-шоу. Так, в 2017 году он принимал участие в программе «Давай поженимся» в качестве жениха.

После того как Бузова узнала о решении Назарова, она расплакалась, поскольку не ожидала, что ее оценят в такую сумму. Видеоанонс шестого выпуска шоу был опубликован в официальном сообществе певицы «ВКонтакте».

«Я стою 2 млн рублей?» — спросила Бузова со слезами на глазах.

По ее словам, она успела забыть о том, что у участников есть выбор, и не все из них могут отказаться от больших денег.

Сами зрители и пользователи соцсетей по-разному отнеслись к поступку Назарова. Одни комментаторы поддерживают Бузову и ругают мужчину.

«Олечка, твои слезы гораздо дороже этого неудачника. Он сделал неправильный выбор», — написал один из подписчиков в комментариях к опубликованному анонсу.

Однако нашлось немало и тех, кто выступил на стороне Назарова.

«Правильно что взял деньги, накинет свои и вложит во что-то реально продуктивное», — написал один из пользователей.

«Бузова, ты прикалываешься? Он же на детишек взял, на благотворительность», — отметил другой подписчик.

Шоу «Замуж за Бузову» стартовало на ТНТ в августе. В программе, которую снимали в Италии, приняли участие холостяки от 18 до 40 лет. По словам Бузовой, она решилась на участие в проекте из-за нехватки времени на походы в кино и свидания. Она заявляла, что хочет встретить мужчину «без памперсов», смелого, сильного, верного и умного.

Сама Бузова говорила, что съемки в шоу «Замуж за Бузову» являются самым безумным поступком в моей жизни. Певица признавалась, что согласилась принять участие в шоу, поскольку у нее нет времени ходить на свидания в обычной жизни. Как отмечала Бузова, ей нужен мужчина, который не будет чувствовать себя рядом с ней ущемленным. При этом для самой телеведущей материальный достаток ее партнера не так важен.

«Главное, не сколько мужчина зарабатывает, а какой он. Мне главное, чувствовать себя защищенной. Мужчины будут проходить на этом проекте жесткий кастинг. Если он захочет со мной сфотографироваться, то сразу пойдет вон. Мне не нужен тот, кто захочет мелькать в моих сторис. Нужна искренность», — рассказала Бузова.