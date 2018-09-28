Трагедия «Динамита»: почему умер Владимир Турчинский

Владимир Турчинский появился на свет 28 сентября 1963 года в Москве в семье военного Евгения Турчинского и работницы мясной промышленности Нины Силаевой. После рождения сына его родители развелись, и вскоре у Владимира появился второй папа: с отчимом Вячеславом Силаевым, который также был военным, у мальчика с первого дня знакомства сложились прекрасные отношения.

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Вячеслав, в свое время активно занимавшийся боксом и тяжелой атлетикой, хотел, чтобы пасынок с детства был приобщен к физкультуре: Турчинского в пять лет отдали в спортивную школу, и Владимир, будучи физически хорошо одаренным ребенком, добился на этом поприще немалых успехов.

Так, уже в пятом классе он был медалистом первенства Москвы по борьбе, в восьмом — вошел в состав сборной по самбо, а в 16 стал мастером спорта.

По окончании школы Турчинский решил поступать в Московский институт инженеров гражданской авиации (МИИГА), где закончил два курса по специальности «программист». Однако с языками программирования у него по какой-то причине не сложилось — Владимир отправился служить в армию, после которой пошел на учебу в один из главных спортивных институтов страны, ныне известный как РГУФК (Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма).

Во время перестройки Турчинский, как и многие другие, зарабатывал как мог: в разное время он работал фотографом, трудился на мясокомбинате, был переводчиком, а также личным телохранителем некоторых состоятельных и видных людей, включая певца Дмитрия Маликова.

Вместе с тем Владимир не забывал и о спорте, причем занимался он не только борьбой, но также пробовал себя в других видах.

Например, в качестве игрока команды по американскому футболу «Московские гиганты» он в начале 90-х брал Кубок России и бился против ряда полулюбительских коллективов из США. Кроме того, Турчинский неоднократно выступал на престижном планетарном первенстве среди самых сильных атлетов мира «World's Strongest Man» (позднее его даже сделают президентом российской Профессиональной лиги силового экстрима).

Примерно в то же время он впервые попробовал себя в шоу-бизнесе, снявшись в клипе Натальи Ветлицкой, а также приняв участие в знаменитой программе «Бои гладиаторов».

Всероссийская известность пришла к Владимиру уже в нулевых, когда он стал ведущим целого ряда популярных шоу на отечественном телевидении, среди которых были «Мама, папа, я — спортивная семья», «Фактор страха», «Смех без правил», «Убойная лига» и другие.

Получивший прозвище «Динамит» актер также сыграл несколько заметных ролей в кино: на его счету более 30 фильмов и сериалов, включая «Кобра. Антитеррор», «Спецназ» и «Грозовые ворота».

Владимира Турчинского не стало 16 декабря 2009 года. 46-летний шоумен в тот день находился в деревне и, проснувшись утром, почувствовал себя плохо: спустя некоторое время он потерял сознание и упал на пол, ударившись подбородком. Когда на место происшествия прибыли врачи, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Как рассказывал позднее коллега Турчинского Сергей Рост, незадолго до смерти Владимир обращался к медикам по поводу своего здоровья и не услышал от них ничего хорошего.

«Я знаю, что он проверялся после смерти Романа Трахтенберга, ему было поставлено «предынфарктное состояние», но в последние две недели он говорил, что чувствует себя отлично, делал какие-то процедуры, говорил, что они ему помогают»,

— рассказывал телеведущий РИА «Новости».

Другую версию событий излагал тогдашний президент Федерации силового экстрима России (ФСЭР) Алексей Щепановский: «Он говорил, что у него что-то щемило в груди. Он пошел в поликлинику, прошел необходимые процедуры, и никаких отклонений выявлено не было».

Причиной смерти Турчинского впоследствии был назван инфаркт миокарда. Уголовное дело по факту его кончины следствие возбуждать не стало.