«Плагиат чистейшей воды»: Лоза рассказал о песне Лазарева

Известный певец Юрий Лоза и выдающийся поэт-песенник Илья Резник обвинили в плагиате Сергея Лазарева. Артист недавно на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи представил новый сингл «Шепотом», который получил признание, как слушателей, так и коллег певца.

Лоза и Резник обратили внимание, что строчки из песни практически точно повторяют стихотворение великого поэта Евгения Евтушенко.

Автор хита «Плот» возмутился тем, что Евтушенко не указан в авторах, и посоветовал вдове поэта заявить об авторских правах.

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«Вдова Евтушенко имеет право сказать, что это — чистейшей воды плагиат, –- приводит слова Юрия Лозы «Собеседник». — «Шепотом» — притча во языцех. Есть строчки малоизвестные, но это более чем известное стихотворение. Человек, который называет себя автором, не имеет права его не знать. Авторы должны читать литературу. Я думаю, что неэтично, некрасиво и отвратительно брать эти строки и присваивать их себе!»

Еще большее возмущение выразил Резник, который всю жизнь пишет слова для песен и как никто разбирается в вопросе.

«Это стихотворение — одно из самых любимых из раннего Евгения Евтушенко, — рассказал Резник. — Я часто цитировал его своей супруге Ирине.

Когда совершенно случайно услышал эту песню, то обрадовался, что Лазарев исполняет песню на стихи Евтушенко: «Наконец-то, думаю, они к классикам начали обращаться. Может, перестанут петь разную чушь на нечеловеческом языке».

Однако затем поэт узнал, что в авторах композиции числятся совершенно другие люди. Резник подчеркнул, что строчки из стихотворения Евтушенко: «Ты спрашивала шепотом: «А что потом? А что потом?» стали ключевыми во всей песне, и именно на них она строится.

«Такое ощущение, что эти так называемые новые творцы считают, что никто не знает творчество такого классика, как Евтушенко! Они всех нас держат за тупых идиотов? Очень обидно, что память о поэте осквернили после его смерти», — возмутился Резник.

Илья Рахмиэлевич убежден, что надо защищать авторские права в суде и также посоветовал вдове Евтушенко нанять адвоката, чтобы обратиться в суд.

«Он должен подать в суд иск о плагиате, о переработке, о нарушении авторских прав. Они должны возместить вдове и моральный, и материальный ущерб. Это самый настоящий плагиат», — уверенно заявил поэт-песенник.

Досталось от Резника и авторам взорвавшей недавно медийное пространство песни «Ибица» в исполнении Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Скандальный на композицию вызвал бурю негодования среди интернет-пользователей.

«Они ничего не могут придумать сами, могут только украсть, — убежден Илья Рахмиэлевич. — Или написать такую ужасающую песню «Ибица», которая вне понимания для нормального человека. Я даже не говорю о том, что этот кошмар никто не должен был увидеть. Вот это они могут делать».

Присоединился к коллегам и белорусский композитор и музыкант Эдуард Ханок, который вспомнил, что и сам неоднократно судился по авторским правам.

«Здесь закон на стороне вдовы, как мне кажется, — заявил Ханок. – Он же эту песню поет и по радио, и по телевидению, и на концертах — значит, зарабатывает деньги.

Это уже судебные вопросы. Но она должна сама решить, как ей поступать в этом случае. Лазарев, может, и не знает об этом стихотворении».

Сам Сергей Лазарев автором песни «Шепотом» называет Артема Шаповалова и непреклонно утверждает, что стихи Евтушенко к композиции не имеют никакого отношения.

«Я даже не понимаю, о чем вы говорите!» — заявил Лазарев журналистам на вопрос о возможном плагиате.

К слову, сама песня очень понравилась его коллегам. Продюсер Яна Рудковская на странице Лазарева в соцсети написала восторженный комментарий: «Моя любимая песня на твоем альбоме. Я тебе говорила!» Песню также открыто похвалили Филипп Киркоров и Валерия.

Стихотворение «Ты спрашивала шепотом…» Евтушенко написал еще в конце 50-х годов и оно начинается именно со слов, которые звучат в песне Лазарева: «Ты спрашивала шёпотом: «А что потом? А что потом?» Постель была расстелена, и ты была растеряна…»