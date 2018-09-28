Тещин язык: кто защитил Аршавина от Барановской

Наталья Сарычева, теща известного российского футболиста Андрея Аршавина, ответила на критику телеведущей «Первого канала» Юлии Барановской в адрес спортсмена, являющегося ее бывшим мужем. По мнению женщины, 33-летняя Барановская, отказавшаяся называть Аршавина отцом своих детей, не может жить настоящим, вынося личные подробности из прошлого на суд общественности. Об этом Сарычева — как оказалось, достаточно активная пользовательница инстаграма — написала под одним из постов экс-жены футболиста, с которого фактически и начался публичный конфликт бывших супругов.

«Юля, только без обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этого круга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций не будет. А прошлое держите при себе. А то как-то уж много личного»,

— подчеркнула нынешняя теща Аршавина.

Реклама

В возмутившем Сарычеву посте Барановская, презентуя собственную книгу, поделилась с подписчиками ностальгическими воспоминаниями, связанными с экс-нападающим сборной России.

«Тот же угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи? Или просто все в жизни ходит по кругу?» — написала она.

Известно, что Юлия и Андрей познакомились именно на Невском проспекте: вскоре после первой встречи они стали жить вместе, а спустя несколько лет стали родителями. Их брак при этом так и не был зарегистрирован.

Одной лишь записью о пересечении Невского и Садовой Барановская, впрочем, не ограничилась: когда один из пользователей спросил у телеведущей, почему та до сих пор ждет, что «папа ее детей вернется», Юлия не сдержалась и достаточно резко ответила подписчику, вместе с тем раскрыв и пару любопытных деталей.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого. И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается», — заявила Барановская.

Продолжая резонансную тему уже в интервью, телеведущая заверила, что с ее личной жизнь сейчас все хорошо. По словам Юлии, только за этот год она могла выйти замуж несколько раз.

«На самом деле, выйти замуж в этом году я могла несколько раз. Но жизнь преподнесла мне много уроков, которые я успела выучить вовремя. У меня была близкая подруга, которая очень хотела замуж — и вышла, а через год или два развелась, и это был полный кошмар. Так что я хочу не выйти замуж, а встретить человека, с которым смогу прожить всю жизнь. Это должен быть такой мужчина, с которым я захочу засыпать и просыпаться. Главное — просыпаться! И не один раз, а каждый день», — цитирует экс-супругу Аршавина «7 дней».

«Я абсолютно точно знаю, что мужчина для меня — это ответственность, — заключила она. — Все остальное — не имеет значения. А пока мне важнее быть счастливой, чем быть замужем».

На данный момент 37-летний Аршавин состоит в официальном браке с журналисткой Алисой Казьминой — именно к ней он ушел от Барановской, когда женщина была беременна их третьим ребенком. У Казьминой и бывшего лидера сборной России есть общая дочь, также пара воспитывает двух детей Алисы от прошлого брака.

Андрей Аршавин является воспитанником питерского футбола — уроженец Ленинграда, начинавший профессиональную карьеру в «Зените», выиграл в составе сине-бело-голубых золото чемпионата России, а также взял Кубок и Суперкубок УЕФА. После триумфального для россиян чемпионата Европы — 2008, где отечественная команда добилась бронзовых медалей, нападающий перебрался в лондонский «Арсенал», на время став одним из лидеров знаменитого английского клуба. С 2016 года форвард выступает в Казахстане.