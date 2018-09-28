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Тещин язык: кто защитил Аршавина от Барановской

Тещу футболиста Аршавина возмутило признание телеведущей Барановской

Теща футболиста Андрея Аршавина раскритиковала бывшую супругу спортсмена Юлию Барановскую, которая отказалась называть игрока отцом своих детей. По мнению женщины, телеведущая до сих пор живет прошлым.

Наталья Сарычева, теща известного российского футболиста Андрея Аршавина, ответила на критику телеведущей «Первого канала» Юлии Барановской в адрес спортсмена, являющегося ее бывшим мужем. По мнению женщины, 33-летняя Барановская, отказавшаяся называть Аршавина отцом своих детей, не может жить настоящим, вынося личные подробности из прошлого на суд общественности. Об этом Сарычева — как оказалось, достаточно активная пользовательница инстаграма — написала под одним из постов экс-жены футболиста, с которого фактически и начался публичный конфликт бывших супругов.

«Юля, только без обид, это не жизнь ходит по кругу, а вы. И никак вам не выйти из этого круга самой. Живите не прошлым, а настоящим. Тогда и побочных ассоциаций не будет. А прошлое держите при себе. А то как-то уж много личного»,

— подчеркнула нынешняя теща Аршавина.

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В возмутившем Сарычеву посте Барановская, презентуя собственную книгу, поделилась с подписчиками ностальгическими воспоминаниями, связанными с экс-нападающим сборной России.

«Тот же угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи? Или просто все в жизни ходит по кругу?» — написала она.

Известно, что Юлия и Андрей познакомились именно на Невском проспекте: вскоре после первой встречи они стали жить вместе, а спустя несколько лет стали родителями. Их брак при этом так и не был зарегистрирован.

Одной лишь записью о пересечении Невского и Садовой Барановская, впрочем, не ограничилась: когда один из пользователей спросил у телеведущей, почему та до сих пор ждет, что «папа ее детей вернется», Юлия не сдержалась и достаточно резко ответила подписчику, вместе с тем раскрыв и пару любопытных деталей.

«Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого. И еще один момент: на мой взгляд, найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается», — заявила Барановская.

Продолжая резонансную тему уже в интервью, телеведущая заверила, что с ее личной жизнь сейчас все хорошо. По словам Юлии, только за этот год она могла выйти замуж несколько раз.

«На самом деле, выйти замуж в этом году я могла несколько раз. Но жизнь преподнесла мне много уроков, которые я успела выучить вовремя. У меня была близкая подруга, которая очень хотела замуж — и вышла, а через год или два развелась, и это был полный кошмар. Так что я хочу не выйти замуж, а встретить человека, с которым смогу прожить всю жизнь. Это должен быть такой мужчина, с которым я захочу засыпать и просыпаться. Главное — просыпаться! И не один раз, а каждый день», — цитирует экс-супругу Аршавина «7 дней».

«Я абсолютно точно знаю, что мужчина для меня — это ответственность, — заключила она. — Все остальное — не имеет значения. А пока мне важнее быть счастливой, чем быть замужем».

На данный момент 37-летний Аршавин состоит в официальном браке с журналисткой Алисой Казьминой — именно к ней он ушел от Барановской, когда женщина была беременна их третьим ребенком. У Казьминой и бывшего лидера сборной России есть общая дочь, также пара воспитывает двух детей Алисы от прошлого брака.

Андрей Аршавин является воспитанником питерского футбола — уроженец Ленинграда, начинавший профессиональную карьеру в «Зените», выиграл в составе сине-бело-голубых золото чемпионата России, а также взял Кубок и Суперкубок УЕФА. После триумфального для россиян чемпионата Европы — 2008, где отечественная команда добилась бронзовых медалей, нападающий перебрался в лондонский «Арсенал», на время став одним из лидеров знаменитого английского клуба. С 2016 года форвард выступает в Казахстане.