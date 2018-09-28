Выбрал деньги: почему жених бросил Бузову

Один из участников реалити «Замуж за Бузову», в рамках которого мужчины сражаются за сердце известной телеведущей и певицы, предпочел покинуть шоу, променяв Ольгу на 2 млн рублей. Об этом стало известно из анонса шестого выпуска передачи, полная версия которой будет опубликована в конце недели.

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Раскрывается в ролике и личность этого молодого человека. Им стал Евгений Назаров, по его же собственным утверждениям, долларовый миллионер.

Как рассказала в личном разговоре с Бузовой ведущая шоу Марина Кравец, данный выбор Назаров сделал не просто так: он якобы понял, что практически не имеет шансов на победу в проекте (а значит — и на дальнейшие отношения с селебрити), и, воспользовавшись регламентом передачи, позволяющим добровольно выбывать из борьбы за материальную компенсацию, выбрал деньги.

«Тут есть моменты, — сказала Кравец Бузовой. — Он объяснил все. Женя почувствовал, что у тебя, видимо, нет к нему той симпатии, на которую он рассчитывал. И он решил взять деньги, чтобы потратить их, как он сказал, на доброе дело. Он понял, что с тобой уже не сможет провести здесь время, понял, что это был твой выбор, и поэтому он принял такое свое решение».

Саму звезду шаг Евгения довел до слез. Узнав от Кравец о выборе мужчины, она зарыдала, после чего в слезах спросила: «Я стою два миллиона рублей?»

Шокирующие подробности нового эпизода «Замуж за Бузову» разделили фанатов шоу на два лагеря: первые стали активно защищать и поддерживать телеведущую, призывая ее не расстраиваться по поводу выбору Евгения, тогда как вторые — выступили на стороне самого Назарова.

«Правильно, что взял деньги, накинет свои и вложит во что-то реально продуктивное», — написал один из пользователей.

«Бузова, ты прикалываешься? Он же на детишек взял, на благотворительность», — подчеркнул другой подписчик.

В сети также предположили, что добровольный уход Евгения из шоу стал прямым следствием произошедшего в концовке пятого эпизода. В его ходе, напомним, Назаров, заручившись поддержкой двух других участников, поведал Ольге о давних проблемах с законом их конкурента Валентина и обвинил того в лицемерии.

Немногим позднее Бузова, общаясь с жертвой интриганов в личной беседе, попросили его рассказать всю правду о прошлом. В свою очередь Валентин признался, что часть из сказанного противниками является правдой, а затем пошел разбираться с троицей «по-мужски».

Вернувшись к оппонентам, он сорвал с себя пиджак и со словами «А теперь все втроем встали» начал ожесточенную драку. Итоги потасовки, впрочем, до сих пор остаются для зрителей загадкой — последняя из уже вышедших серий, как это обычно бывает, завершилась на самом интересном месте.

Ранее Бузова оказалась в центре еще одного скандала — правда, на сей раз уже не экранного, а вполне себе реального. Возмущение фанатов Ольги вызвало поведение звезды на одном из недавних концертов в Челябинске, который прошел 21 сентября. По словам очевидцев, певица сначала намеренно задержала начало выступления почти на час, а затем, все-таки появившись на сцене, даже не извинилась перед публикой.

«Бузова рискует окончательно растерять своих немногочисленных реальных поклонников после выступления в Челябинске, которое закончилось негодованием зрителей. Надо признать, причин для лютой злости оказалось более чем достаточно, — рассказала об инциденте одна из пользовательниц инстаграма. — Сперва Бузова задержала выход на сцену аж на 45 минут. В принципе, артисты иногда делают это специально, чтобы большой поток людей успел заполнить концертную площадку до начала выступления. Однако в случае с Бузовой это оказалось скорее прихотью самой певицы, поскольку посмотреть на нее вживую пришло намного меньше народу, чем ожидалось, — трибуны до конца шоу оставались полупустыми. Сама звезда не стала извиняться за опоздание».

Причем одним лишь опозданием дело не ограничилось: согласно СМИ, уже по окончании концерта Бузова отказалась выходить «к детям, пришедшим на ее выступление, доведя тех до слез».