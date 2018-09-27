«Одержимость Трампом и Путиным»: как встретили «Мерфи Браун»

«Возвращение «Мерфи Браун» на телевидение спустя 20 лет выглядит убеждающим. А главное — это произошло вовремя, — считает Хэнк Стювер. — Возрождение флагмана CBS точно описывает гнев феминистского движения, разочарование журналистов в современных медиа и еле живую политическую систему». По мнению обозревателя, уже с первых минут появляется ощущение, что 20-летнего перерыва не было, и Кэндис Берген в главной роли не потеряла своего шарма и продолжает давать острые комментарии на злободневные темы.

Реклама

Variety

Прямо противоположного мнения придерживается Дэниел Д'Аддарио из Variety. «В качестве шоу о хорошо известном и состоявшемся журналисте «Мерфи Браун» знает меньше чем когда-либо о том, как работают медиа, — написал Д'Аддарио. — Сериал скатился до заурядного описания телесети и совсем потерял остроту».

Обозреватель также отмечает, что у сериала какая-то нездоровая одержимость антироссийскими теориями, дружбой Дональда Трампа и Владимира Путина, а также русскими киллерами, которые почему-то должны в скором времени убить главную героиню.

«Сериал во втором и третьем эпизодах рассказывает о Саре Сандерс (пресс-секретарь Белого дома — «Газета.Ru») и Стиве Бэнноне (бывший старший советник Трампа — «Газета.Ru») в таком неприглядном виде, что они смотрятся совершенно не реалистично, — считает обозреватель. — Личная неприязнь сценариста к этим персонам слишком заметна».

Vulture

«Мерфи Браун» сразу же заявляет о своих намерениях изобличать текущий республиканский истеблишмент и то, как медиа освещают все это, — пишет Дже Чейни. — Это партизанский сериал, и я уважаю его за это. Но в то же время «Мерфи Браун» настолько нацелен на то, чтобы высмеять Трампа, что возникает подозрение, что нам подсунули предвыборную кампанию, а не сериал с историей, в которую органично вписаны текущие события в стране».

В то же время, по мнению обозревателя, есть у сериала и положительные стороны в лице исполнителей ведущих ролей. «натуральная химия, которая была у актеров 20 лет назад, никуда не делась», — считает Чейни. Посмотрев три эпизода на пресс-показе, критик отметила, что третий стал наиболее удачным и выразила надежду, что в конечном итоге сериал вырулит на правильную дорогу.

Entertainment Weekly

«Мерфи Браун» выполняет важную функцию, — уверена критик Кристен Болдуин. — Через личные отношения главных героев и их острые ремарки шоу позволяет людям с юмором взглянуть на нашу сегодняшнюю удручающую реальность». Обозреватель считает, что обращение без прикрас к самым наболевшим темам ставит сериал особняком.

«Если вы вдруг сильно устали и чувствуете себя одинокими, то «Мерфи Браун» для вас, — запрет ислама, стена на границе с Мексикой, движение #MeToo, утраченное искусство цивилизованного общения — обо всех этих вещах говорит сериал, и для зрителя это очень важно».

«Мерфи Браун» — это ситком, который больше хочет аплодисментов от зрителей, нежели смеха, — сокрушается Джеймс Понивозик. — Мерфи Браун заходит в бар, и зал хлопает, Джим Дайл шутит по поводу Стива Бэнно — и вновь бурные аплодисменты. Но смеются в студии очень редко». Обозреватель старается найти причины неудачи перезапуска ситкома и не может их точно сформулировать. С одной стороны возрождение шоу появилось как нельзя вовремя, но с другой — оно выглядит каким-то старомодным.

«Политика — не единственное, что подверглось изменениям с тех пор, — продолжает журналист. — Оригинальный сериал «Мерфи Браун» был обеспокоен тем, что новости на телевидении превращаются в перманентное развлечение. Но сейчас это непрекращающиеся гневные мнения и монологи. Телевидение превратилось в машину злости, а серьезные новости нарекли «фейковыми» с подачи Белого дома. Об этом, к сожалению, современная Мерфи Браун не говорит».