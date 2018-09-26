«Подлая привлекательность»: критики о ситкоме «Родители-одиночки»

«Комедии о воспитании детей, как правило, не слишком хороши, особенно на телевидении, и новый сериал ABC продолжает эту тенденцию, несмотря на пару смешных моментов», — считает Тим Гудман. «Мы уже сто раз это видели: взрослеть и становиться родителем вроде как отстойно, потому что ты больше не сидишь в тиндере и не напиваешься все время, но еще это вроде как классно, потому что посмотрите, какие дети милые», — продолжает критик. По его словам, жанр уже настолько заезжен, что все шутки угадываются наперед, а герои сериала совершенно не интересны. «Сериал, стремящийся к оригинальности и чему-то смешному в родительстве, довольно сложная штука, однако плохие шоу могут довольно долго жить в эфирном телевидении», — размышляет Гудман и предполагает, что «Родители-одиночки» рано или поздно найдут себя.

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Variety

Кэролайн Фрамк высоко оценила пилотный эпизод шоу и назвала его многообещающим. Даже когда «Родители-одиночки» запинаются, это все равно освежает — видеть комедию, которая допускает несколько иной жизненный опыт, отличный от того, что демонстрируют остальные представители жанра, считает журналистка.

«Эти персонажи не являются ни встречающимися одиночками, ни устоявшимися семьянинами, но плавают где-то между», — считает она.

По мнению Франк, ситком вполне может найти свою собственную стезю и достойно развить заложенный в нем материал благодаря сильному актерскому составу и команде сценаристов.

Salon

Мелани Макфарленд советует зрителям не забрасывать «Родителей-одиночек» сразу же, потому что «их подлая привлекательность кроется не во взрослых», а как раз-таки в детях. «Тот, кто взял в сериал этих маленьких и не по годам мудрых крошек, — просто гений, потому что, несмотря на то, что произносимые ими реплики очевидно написаны взрослыми, чтобы они звучали взросло, актеры-дети проговаривают каждую фразу, как настоящие профессионалы», — восторгается обозревательница, которая считает, что они одни делают шоу достойным внимания.

TV Guide

На взгляд Малькольма Венейбла, «Родители-одиночки» могут стать настоящей жемчужиной в линейке семейных комедий ABC. «Сериал обладает собственной проницательной глупостью, что крайне привлекательно, и, вероятно, станет настоящей отдушиной для изнуренных родителей-одиночек, стремящихся увидеть шоу, которое знает, что их старания вполне реальны (при условии, что у них вообще есть время на просмотр телевизора)», — пишет критик. По его словам, ситкому нужно разве что немного больше утонченности, чтобы окончательно определиться с тоном повествования. Венейбл тоже находит главным преимуществом «Родителей-одиночек» найденных актеров-малышей, которых он называет «прелестными, что бы они ни делали».