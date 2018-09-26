Код Курбе: раскрыта тайна эротической картины

Искусствоведы раскрыли загадку одной из самых скандальных картин в истории мировой живописи. С большой долей вероятности на полотне «Происхождение мира» Гюстава Курбе изображена французская балерина Констанс Кеньо, бывшая в то время любовницей дипломата Османской империи, который и заказал художнику картину для своей частной эротической коллекции.

Одна из известнейших эротических картин 19-го века была написана в 1866 году, и долгое время эксперты полагали, что на ней изображена обнаженная ирландка Джоанна Хиффернан, которая была возлюбленной ученика Курбе — американского живописца Джеймса Уистлера. Существует мнение, что у французского художника была любовная связь с Хиффернан.

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Уистлер в 1962 году написал картину «Симфония в белом №1: Девушка в белом», на которой натурщицей выступила его возлюбленная, одетая в платье в пол. Ранее основная версия гласила, что, увидев четыре года спустя «Происхождение мира», на котором была изображена обнаженная женщина с раздвинутыми ногами, Уистлер пришел в бешенство и покинул Францию. Хотя на картине не видно лица натурщицы, сам американский живописец был уверен, что Курбе изобразил Хиффернан.

Тем не менее, многие эксперты выражали сомнения в гипотезе о Хиффернан, так как она была рыжеволосой, а лобковые волосы на картине черного цвета. И только в этом году были найдены документы, который позволяют искусствоведам быть уверенными на 99%, что Курбе написал свое полотно с Констанс Кеньо.

Главный аргумент в пользу новой версии нашелся в переписке Александра Дюма-младшего и Жорж Санд. В одном из отрывков Дюма-сын написал коллеге следующее: «Нельзя кистью передать деликатное и яркое интервью мадемуазель Кеньо из Оперы».

Французский историк Клод Шопп сверился с рукописным оригиналом и обнаружил, что на самом деле вместо слова «интервью» (entretien) Дюма написал «чрево» (entrailles). Многие историки подтвердили находку Клоппа, и теперь версия Кеньо стала основной.

Балерина танцевала в парижской Опере до 1859 года. На момент написания «Происхождения мира» она была любовницей османского дипломата Халила Шерифа-бея. По мнению руководителя отдела печати и фотографии французской национальной библиотеки Сильви Обенас, личность натурщицы на картине Курбе в то время не была тайной.

«Всем было известно, что на картине изображена именно Кеньо, но со временем это забылось, потому что она стала очень уважаемой женщиной и посвятила себя благотворительности», — приводит слова Обенас BBC News.

Картина «Происхождение мира» имеет скандальную историю из-за своего содержания и долгое время воспринималась как художественная провокация. Халил Шериф-бей, который заказал полотно, через два года после ее создания был признан банкротом, и в 1968 году картина попала к торговцу антиквариатом. Только в 1889 году писатель Эдмон де Гонкур обнаружил ее в лавке, спрятанную за обшивкой из дерева, на которой был изображен пейзаж. В 1910 году владельцем стал венгерский барон Ференц Хатвани, который обладал полотном до конца Второй мировой войны.

Затем след картины был потерян, и в 1955 году известный французский философ Жак Лакан приобрел ее у неизвестного продавца. Любопытно, что Лакан с супругой повесили ее в своем загородном доме, но даже там они скрывали ее от глаз посторонних, пряча другой картиной, если к ним приходили гости.

После смерти Лакана в 1981 году полотно было передано в музей Орсе. Впервые оно было показано публике только в 1988-м в Бруклинском музее в Нью-Йорке. С 1995 года «Происхождение мира» является постоянным экспонатом Орсе. Даже сегодня картина убрана за пуленепробиваемое стекло и постоянно находится под присмотром охранника.

Гюстав Курбе считается одним из основателей реализма в живописи и одним из крупнейших французских художников 19-го века. Его картины экспонируются в Лувре, Орсе и других известных музеях Франции. Курбе постоянно касался наиболее актуальных тем в своем творчестве, перемешивая свои сатирические картины с пейзажами и бытовыми сюжетами. Это и выражало его концепцию натурализма. За свою жизнь он написал ряд эротических картин (в основном на заказ), которые долго время не выставлялись на всеобщее обозрение.