Трейлеры недели: от «Фантастических тварей» до «Бамблби»

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» («Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald»), Дэвид Йейтс

Сиквел блокбастера «Фантастические твари и где они обитают», рассказывающего о событиях вселенной Гарри Поттера за много лет до его рождения, выйдет на экраны уже в ноябре, а пока что множественным поклонникам Джоан Роулинг (в проекте Йейтса она, естественно, сценарист и уже работает над третьим фильмом серии) и просто любителям хороших киносказок остается довольствоваться трейлерами — благо, что на данный момент их уже целый три. Столько же в «Преступлениях Грин-де-Вальда» актеров с приставкой «супер»: обладатель «Оскара» Эдди Редмэйн, а также не нуждающиеся в особом представлении Джуд Лоу и Джонни Депп как бы намекают, что пропускать готовящуюся премьеру нельзя даже тем, кому слова «Авада Кедавра» и «Алохомора» не говорят ничего.

«Бамблби» («Bumblebee»), Трэвис Найт

Страшно осознавать, но первые «Трансформеры», познакомившие массовую аудиторию с Автоботами и Десептиконами (Меган Фокс держим в уме), вышли на экраны более 11 лет назад. С тех пор франшиза пополнилась целым рядом фильмов, последние из которых в идейном плане выглядели примерно так же свежо, как ICQ в 2018-м, однако неутомимый Майкл Бэй и не думает останавливаться. Справедливости ради, «Бамблби» видится едва ли не главным (и единственным) козырем создателей, явно желающих оживить «пациента», — если уж и спин-офф про самого милого робота киновселенной с бонусом в виде ностальгии по 80-м (события боевика развернутся в 1987 году) окажется вторичным и унылым, то с некогда чудесной историей, скорее всего, нужно будет окончательно прощаться.

Критики не ждут многого от вестерна с Джейсоном Патриком и Дэнни Трехо, однако боевик с элементами комедии по итогам может получиться вполне себе смотрибельным: разношерстная компания из слабоумного, двух беглецов и безжалостного священника, как и подобает законам жанра, будет комбинировать шутки с классическими перестрелками времен Дикого Запада, а это уже звучит неплохо.

«Ральф против интернета» («Ralph Breaks the Internet»), Фил Джонстон и Рич Мур

Сиквел одного из лучших мультфильмов этого десятилетия с по-настоящему оригинальной идеей заставил себя ждать целых шесть лет, но все-таки не затерялся в небытие: премьера второй части очаровательной истории про Ральфа и Ванилопу фон Кекс, которым на сей раз предстоит познакомиться с постоянными обитателями интернета (речь не про школьников), состоится уже в конце этой осени.

«Красивый мальчик» («Beautiful Boy)», Феликс ван Грунинген

Семейная драма с номинантами на «Оскар» Стивом Кэреллом и Тимоти Шаламе касается актуальной для США темы — отец пытается помочь своему сыну побороть наркотическую зависимость. Премьера ленты, основанной на мемуарах Дэвида и Ника Шеффов, состоялась на недавнем кинофестивале в Торонто, а на российских экранах творение бельгийского режиссера Феликса Ван Грунингена появится в будущем феврале.

«Уровень 16» («Level 16»), Данишка Эстерхази

Мрачный триллер от канадки Данишки Эстерхази представляет собой очередную вариацию на тему мира-антиутопии, где детей и подростков (в данном случае — девочек) содержат в жутких условиях. И наиболее решительные из них решают докопаться до правды.

«Солнце» («Solis»), Карл Страти

Научно-фантастический проект «Солнце», главные роли в котором исполнили Стивен Огг и Элис Лоу, является дебютом режиссером Карла Страти в большом кино — до этого он снимал только короткометражки. Британская картина, местами выглядящая достаточно дешево, рассказывает о космическом инженере, оказывающемся в маленьком шаттле, который неумолимо движется к Солнцу. Со всей вытекающей из этого драмой.