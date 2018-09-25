«Велосипед не изобретают»: пресса о новом сериале «ФБР»

Дороти Рабинович называет шоу Дика Вулфа крайне своевременным, так как сегодня «главные разведывательные силы нации находятся под постоянными нападками». Также критик отмечает «поразительную» игру Далласа Робертса и «референсы к организации с названием, отсылающем к нынешнему боевому кличу: «Сделаем Америку снова великой».

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New York Post

Майкл Старр характеризует «ФБР» как «надежную драму, которая не изобретает велосипед, но и не разочаровывает зрителей, смотревших все эти спродюсированные Вулфом процедуралы (копы, пожарные, юристы, врачи) за почти что 30 лет». Критик пишет, что «ФБР», как и описанный в нем город, движется с высокой скоростью, и события в нем разворачиваются стремительно». У персонажей, по словам журналиста, за небольшими исключениями не особо прописаны предыстории, однако он предполагает, что это изменится в последующих сериях. Актерские работы Старр называет неплохими, а все шоу он предлагает рассматривать как нечто утешительное — «оно будет вас удовлетворять от эпизода к эпизоду».

По словам Билла Кевенея, «ФБР» объясняет, зачем нужно Федеральное бюро расследований, элитное правоохранительное агентство, руководство которого было высмеяно президентом Дональдом Трампом». При этом, полагает обозреватель, новый сериал не слишком выбивается из плеяды многочисленных полицейских процедуралов, — а особенно на самом CBS. Кеневей отмечает, что новинка, как и многие другие представители жанра, местами слишком оторвана от реальности в технических аспектах работы ФБР, а

одна из героинь «настолько умна и способна, что кажется слишком хорошей, чтобы быть настоящей, и отличается чрезмерно простым решение предлагаемых сюжетом проблем».

Журналист относит к плюсам шоу то, что оно не старается поспешно перевести взаимоотношения главных героев в мелодраматичную стадию, а также отдельно отмечает убедительную игру Мисси Перегрим. Кеневей пишет, что «ФБР» унаследовал отличную манеру повествования «Законы и порядка» (а CBS добавил своих фирменных взрывов), однако сериалу нужно срочно обзавестись собственной личностью, чтобы не погрязнуть в море остальных шоу о полицейских.

Брайан Лоури также говорит о том, что общественная повестка и критика ФБР Дональдом Трампом сыграла новой работе Дика Вулфа на руку. «Впрочем, единственная значительная деталь здесь — то, что в шоу присутствует агент-мусульманин, которого играет Зико Заки. Его партнером выступает агентка в исполнении Мисси Перегрим, которая является вдовой (по классике жанра тут информация о личностях героев выдавливается по каплям, пока те работают над преступлением недели), но не то чтобы у шоу было время объяснить, почему. CBS хорошую историю отношений с аббревиатурами («C.S.I.: Место преступления», «Морская полиция: Спецотдел» (в оригинале — «NCIS»)), но, фигурно выражаясь, «ФБР» — DOA (англ. dead on arrival — был мертв на момент прибытия полиции, врачей и т.д.)», — резюмирует Лоури.