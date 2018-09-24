Хулителю России припомнили домогательства

Глава NBC News Энди Лэк стал героем масштабного расследования The Daily Beast — журналисты сайта обвинили 71-летнего управленца, по ходу карьеры занимавшего руководящие посты в Bloomberg Media Group и Sony Music Entertainment, в игнорировании жалоб на его сотрудников, якобы домогавшихся своих коллег. По информации источника издания, один из наиболее вопиющих инцидентов подобного рода произошел в 2004 году, когда медиаменеджер работал на Sony: Лаку, главному исполнительному директору компании, и некоторых другим ее руководителям стало известно о «неподобающем» поведении музыкального продюсера Чарли Уолка в отношении сотрудниц звукозаписывающей корпорации.

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В частности, мужчина отправлял своим жертвам неприличные сообщения по электронной почте, включая письма с «графической порнографией».

Узнав об этом, руководители Sony Music Entertainment, согласно их же признаниям, стали молить Лака об увольнении Уолка, однако тот почему-то бездействовал.

Несмотря на реальный риск вылететь с работы и серьезно осложнить себе дальнейшую карьеру в индустрии (и уже будучи в курсе осведомленности Лака), продюсер не перестал домогаться до коллег и после скандала в 2004-м. Так, всего спустя несколько лет Уолк якобы «принудительно поцеловал» одну из своих жертв, а немногим ранее, как рассказала на тот момент менеджер по рекламе в Columbia Records Пэм Кей, попытался погладить ее ноги, когда они ехали в машине.

По мнению все той же Кей, бездействие Лака нельзя оставлять безнаказанным.

«Если Лак знал о поведении своего сотрудника и молчал об этом, тогда он тоже является частью проблемы», — говорит пострадавшая.

Согласно авторам расследования, подобное невмешательство (а иногда и откровенную помощь злоумышленникам) Лак позволял себе на протяжении всей многолетней карьеры.

Журналисты также обратились за комментарием к генеральному директору NBC Universal Стивену Берку — и тот, что примечательно, не только не раскритиковал вероятного подельника «переступивших сексуальную черту», но также выразил надежду, что Лак сможет и дальше трудиться на благо компании.

«Я полностью поддерживаю Эндрю. Имел честь тесно сотрудничать с ним на протяжении трех лет — он управляет NBC News c большой честностью, здравым суждением и желанием все делать правильно. Я с нетерпением жду продолжения совместной работы с Энди и мечтаю, чтобы он в будущем добился еще больших успехов на посту лидера компании», — отрапортовал Берк.

Любопытно, что полномасштабный скандал вокруг Лэка начался еще около месяца назад, когда стало известно о решении NBC отказаться от выпуска в эфир расследования обладателя Пулитцеровской премии Ронана Фэрроу по делу, касающемуся харассмент-преступлений известнейшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Фэрроу начал собирать материалы по еще недавно одному влиятельнейших людей в киноиндустрии в августе 2017-го и спустя восемь месяцев завершил работу — его усилиями был создан фактурный материал с множеством фактов и заявлений пострадавших от домогательств Вайнштейна.

NBC, однако, счел труды Ронана «сырыми», отказавшись выпускать их в эфир (позднее расследование было опубликовано в издании The New Yorker). Последнее слово по этому вопросу было за специальной комиссией, в которую канал включил многих опытных журналистов. Что важно, об этом заявил сам Лак.

«Мы спросили их, есть ли что-то в этом материале, что можно дать в эфир, — сообщил он. — Но их заключение было непоколебимым — история была не готова».

И все бы ничего, однако в этой самой комиссии среди прочих был исполнительный директор Дэвид Корво, который ранее якобы сам активно домогался до сотрудниц: и Лак, как пишет The Daily Beast, не знать об этом не мог.

В уже разгоревшийся скандал вокруг NBC свои «пять центов» не преминул вставить и президент США Дональд Трамп, который пригрозил каналу лишением лицензии.

«NBC — фейковые новости. Они стали жалко оправдываться за свое неэтичное поведение после того, как «убили» материал о Харви Вайнштейне. Я давно критикую NBC и их стандарты, которые еще хуже, чем у CNN. Может, взглянем на их лицензию?»

— написал в твиттере Трамп, попутно анонсировав скорое увольнение Лака.

В 2015 году Лак стал председателем совета управляющих по вопросам вещания США, курирующего деятельность каналов, которые ведут трансляции на зарубежные страны, — в частности «Радио Свобода», «Голоса Америки», «ТВ Марти», «Радио Марти», телеканала «Альхурра» и других.

Пост продержался за Лэком всего шесть недель. За время пребывания в должности он запомнился лишь тем, что в одном из интервью сравнил влияние телеканала RT с деятельностью террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (запрещена в России).