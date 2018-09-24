На Россию пало проклятие монахини

Российские зрители соскучились по новинкам. Пожалуй, только этим можно объяснить очень заметное присутствие премьер в российском бокс-офисе. Явным лидером российского проката с большим запасом стал в прошедшие выходные активно продвигавшийся хоррор «Проклятие монахини», который уже побил почти все рекорды франшизы на родине в США и сделает это в России. Фильм собрал 285 млн рублей. Если динамика сборов картины будет подобна американской, то уже через две недели заработок ужастика легко перевалит за полмиллиона рублей. До этого лучший по сборам фильм из франшизы «Заклятие» под названием «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» собрал в премьерную неделю 140,4 млн.

На второй позиции российского бокс-офиса оказалась еще одна новинка «Агент Джонни Инглиш 3.0», заработавшая 97,4 млн рублей. Шпионская пародия с Роуэном Аткинсоном получила 1045 копий и показала вполне приличный для своего жанра результат. Для сравнения вторая часть франшизы «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» заработала в премьерный уикенд 77,8 млн, правда было это в 2011 году и в долларовом эквиваленте выручка составила около $2,5 млн.

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Картина рассказывает о новой угрозе всему миру в виде полного отключения интернета, и с ней пытается справиться вернувшийся с заслуженного отдыха ветеран Джонни Инглиш. Подробнее о фильме можно прочитать в рецензии «Газеты.Ru».

Так же как и в США фантастический боевик Шейна Блэка «Хищник» буквально рухнул по сравнению с премьерной неделей в российском прокате. В минувший уикенд картина собрала 80,1 млн рублей, тогда как неделю назад фильм заработал 296 млн. Мало того, лента прошла в 1314 кинотеатрах, что почти на 300 больше, чем у «Джонни Инглиша». Общая сумма сборов в России у «Хищника» составила 448,3 млн рублей.

На четвертом месте стартовал в российском прокате триллер «Простая просьба». Лента собрала в стартовый уикенд 53,1 млн, что является очень неплохим результатом для во многом экспериментального проекта автора прежде всего безбашенных комедий Пола Фига. Картина расскажет о двух подругах в исполнении Анны Кендрик и супруги Райана Рейнольдса Блейк Лайвли. После того, как героиня Кендрик оказывает своей подруге простую услугу, та пропадает без вести.

Пятерку самых кассовых фильмов в России, как и на прошлой неделе, замкнул китайский полнометражный мультфильм «Большой кошачий побег». В связи с нехваткой в последнее релизов для детей мультик из Поднебесной собирает весьма приличную кассу, и ему удалось удержать свою позицию на второй неделе проката. Более того, потери в сборах у картины оказались совсем небольшими. В минувшие выходные «Большой кошачий побег» собрал 25,7 млн рублей, тогда как в премьерный уикенд — 35,1 млн. И это при том, что мультфильм получил 919 копий.

Два места по сравнению с прошлой неделей потеряла российская псевдодрама «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным. Омерзительный фильм про то, что люди с ограниченными возможностями на самом деле толком и не люди, а по большей части безвольные существа, которые никак не могут взять себя в руки, собрал на второй неделе 20,7 млн и довел общую кассу до 71,9 млн рублей.

Ощутимое падение испытала на себе отечественная свадебная комедия «Счастья! Здоровья!», которая c 1310 копий собрала мизерные 12,5 млн рублей. Картина опустилась с третьего на седьмое место, а ее общие сборы составили 65,5 млн рублей.

Колоссальное падение на третьей неделе проката испытал на себе «Великий уравнитель 2» с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Если семь дней назад приключения бывшего агента ЦРУ Роберта Макколла заработали 43,9 млн, чего хватило для второго места, то в эти выходные картина собрала лишь 10,9 млн рублей, опустившись на восьмую позицию.

Девятое место российского проката досталось фильму «Гоголь. Страшная месть», завершающему хоррор-трилогию про молодого Николая Васильевича Гоголя. Фильм собрал на четвертой неделе 10,5 млн рублей и довел общий заработок до выдающихся 462,5 млн при том, что его бюджет составил всего 100 млн.

Минувшие выходные стали самыми прибыльными за последние десять недель. Общие сборы российских кинотеатров составили около 650 млн рублей. И это дает надежду на то, что российский кинопрокат выбирается из затяжного пике.