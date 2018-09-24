Мердок повержен: Comcast заполучила крупнейшую телесеть Европы

По итогам аукциона, прошедшего в субботу, 22 сентября, американский конгломерат Comcast выиграл право на приобретение крупнейшей в Европе телекоммуникационной сети — британской Sky Plc — за $40 млрд. В торгах также принимала участие компания Руперта Мердока 21st Century Fox, принадлежащая The Walt Disney Company, — она предлагала ставку £15,7 за акцию. Comcast выступил с предложением £17,3 за бумагу — и последнее слово осталось за ним.

«Это приобретение позволит там быстро, эффективно и с пониманием цели расширить нашу клиентскую базу, расширить международное присутствие», — отметили представители Comcast.

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Сейчас сделка еще не закрыта, это должно произойти до 11 октября. За это время директорам и акционерам Sky нужно одобрить предложение Comcast. При этом независимый комитет телекоммуникационной сети уже опубликовал обращение к акционерам с рекомендаций немедленно согласиться с предложенными условиями покупки.

За время многомесячной борьбы Comcast и 21st Century Fox за Sky стоимость последней увеличилась более чем в два раза — в декабре 2016-го одна акция оператора стоила £7,5.

Организатором аукциона выступил Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании. Нетипичное для подобных сделок решение устроить торги было обусловлено тем, что два медиагиганта постоянно перебивали заявки друг друга, — и это продолжалось слишком долго.

Comcast, который владеет Universal Pictures, NBCUniversal и анимационной студией DreamWorks, является самым крупным кабельным оператором в США. Приобретение Sky позволит конгломерату укрепить позиции в конкурентной борьбе с набирающими обороты стриминговыми сервисами вроде Netflix, Amazon, Hulu и другими, так как речь идет о ведущим операторе платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии, абонентская база которого составляет около 23 млн человек.

«Предложение Comcast о покупке 61% Sky оказалось лучше предложения Fox. Comcast заявил о готовности заплатить £17,28 за акцию, что оказалось на 10% выше заявки от Fox. Приобретение позволит Comcast нарастить базу клиентов почти в два раза — до 50 млн подписчиков и расширить присутствие в Европе. Здесь компания будет генерировать 25% доходов, тогда как сейчас почти 100% выручки она получает в США», — сказал «Газете.Ru» аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

По его словам, «диверсификация будет положительно сказываться на устойчивости бизнеса в условиях усиления конкуренции с Netflix и другими игроками этого сектора».

«Проникновение Netflix в Европе не так глубоко, как в США, что дает возможность традиционным кабельным операторам, таким как Comcast, побороться за аудиторию, как это произошло в самих Штатах, — добавил он. — Sky лидирует в сегменте потокового видео в Европе, что позволит Comcast нарастить эти компетенции в США».

«Проблемой для Comcast может оказаться то, что Fox в Sky владеет 39%. Саму Fox ждет поглощение со стороны Disney, и пока неясно, как компании собираются поступить с пакетом в Sky, — отметил Сабитов. — Мы ожидаем, что он будет продан, поскольку в таком активе важен контрольный пакет, который в результате выкупа Comcast оказался недоступен».

Впрочем, полагает аналитик, корпоративная борьба за рынок может и продолжиться.

«У Disney есть возможность использовать долю Fox в Sky как инструмент давления за долю в сервисе потокового видео Hulu. На сегодня владение этим сервисом почти поровну распределено между Comcast, Fox и Disney. После покупки Fox Disney получит больше 60% в Hulu и может вынудить Comcast продать свою долю по более подходящей для себя цене», — заявил он.

«30% Hulu оценивается в $3 млрд, продажа этого пакета поможет Comcast выкупить Sky за $39 млрд. Тем не менее Comcast в любом случае в ближайшее время потребуется привлечение долга, что может снизить кредитный рейтинг компании с текущего уровня A-. Мы считаем, что Comcast получит контроль на Sky, расстанется с долей в Hulu и увеличит долговую нагрузку. Успех сделки будет зависеть от способности Comcast использовать экспертизу Sky в борьбе за растущий рынок потокового видео», — заключил эксперт.

На данный момент 21st Century Fox, помимо кино- и телестудии 20th Century Fox, онлайн-кинотеатра Hulu и индийского канала Star India, принадлежит 39% пакета Sky. После того, как в минувшем июле акционеры The Walt Disney Company купили развлекательные активы Fox за $71 млрд (и в том числе те 39% Sky), аналитики предполагали, что именно «самая семейная компания в мире» выкупит телесеть целиком.

Теперь у корпорации есть два варианта — продать имеющиеся акции Comcast, который должен будет заплатить за них по существенно возросшей цене (примерно $15 млрд), или сохранить за собой возможность выступать в качестве миноритарного партнера конгломерата.

В июле Comcast отказалась от попыток купить саму 21st Century Fox, уступив компании The Walt Disney, предложившей за медиахолдинг $71 млрд, — на $6 млрд больше, чем Comcast. После этого американский конгломерат заявил, что теперь бросит все силы на приобретение Sky plc, на которую претендовала Disney, — и в данном случае преуспел.