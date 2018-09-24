Уже не дети: новым злодеем Роулинг стал антисемит

Автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг выпустила новый роман «Смертельный белый». Детективное произведение, представляющее из себя уже четвертую новеллу о приключениях частного сыщика Корморана Страйка, было опубликовано под именем Роберта Гэлбрейта, псевдонимом знаменитой писательницы.

Огромный общественный резонанс вокруг новинки, впрочем, возник не только из-за самого факта появления романа на прилавках (хотя это, безусловно, не могло не осчастливить многочисленных поклонников автора «поттерианы»), но и благодаря личности одного из главных антигероев Джимми Найта — им, как сообщает издание Jerusalem Post, оказался ярый антисемит и фанат теории «сионистского заговора».

«Я бы не доверяла Джимми в делах, касающихся евреев, — характеризует злодея его бывшая жена по ходу повествования. — Они ему не нравятся. Найт считает, что евреи — корень всего зла».

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Появление антисемита-злодея в новой книге Роулинг сложно назвать случайностью — 53-летняя британка известна как ярая противница антисемитизма, расизма, а также иных проявлений дискриминации, о чем нередко напоминает в социальных сетях и посредством публичных выступлений.

В частности, в 2015 году Джоан отказалась поддержать открытое письмо, призывающее к культурному и академическому бойкоту Израиля (в общей сложности его подписали более 1000 авторов и лидеров общественного мнения из Великобритании), встав на сторону противников петиции.

«Израильтяне будут вправе спросить, почему культурные бойкоты вводятся против них, а не Северной Кореи», — подчеркнула тогда писательница.

По словам Роулинг, открыто критикующей некоторые решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильтяне, а также их сторонники не должны становиться жертвами двойных стандартов из-за чьей-то нетерпимости.

Нельзя не отметить, что «Смертельный белый» появился на прилавках именно в тот момент, когда на территории Великобритании вопрос антисемитизма стоит наиболее остро, — в антиеврейских настроениях, к примеру, обвиняют Лейбористскую партию страны и ее лидера Джереми Корбина.

Согласно Jerusalem Post, в случае попадания политика на пост премьер-министра Соединенного Королевства территорию Великобритании могут покинуть до 40 процентов евреев, проживающих на островах.

Сам Корбин подобные обвинения всячески отрицает, подчеркивая, что ненавидит дискриминацию во всех ее проявлениях. Не отступился от своих слов Джереми и в ходе недавнего интервью «Би-би-си», где ему задали максимально прямой вопрос.

«Являюсь ли я антисемитом? Нет. Всю жизнь я стараюсь противодействовать расизму во всех его проявлениях. Я умру, борясь с расизмом в любой его форме ... Антисемитизм — это бич общества, и я буду бороться с ним всю свою жизнь. По моему мнению, партия должна быть — и в нашем случае является — безопасным и гостеприимным местом для представителей всех общин»,

— парировал в разговоре с интервьюером Корбин.

Многие другие сторонники лейбористов, впрочем, позволяют себе несколько более радикальные высказывания по теме антисемитских настроений в партии. Как на днях заявил Лен Маккласки, генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзов страны Unite, атаки противников антисемитизма на Корбина можно остановить исключительно «ужесточением правил». Он также подчеркнул, что «критиковать политику Израиля за расизм» — не значит быть антисемитом.

Добавим, что ранее — в июне этого года — Роулинг заявила о намерении написать новую детскую книгу, идею которой она якобы вынашивала на протяжении долгих лет.

«Я только что закончила работу над четвертой книгой про Корморана Страйка, теперь приступаю к написанию сценария для фильма «Фантастические твари и где они обитают 3», — сообщила автор на своем веб-сайте. — Уже после этого я начну новую детскую книгу (не о Гарри Поттере и мире волшебников). Я раздумывала над этой историей на протяжении долгого времени, так что пришло время перенести ее на бумагу».