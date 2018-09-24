С Криптона в Британию: Кавиллу пророчат роль Джеймса Бонда

Цикл Бондианы с Дэниелом Крейгом в главной роли подошел к концу, так как готовящийся к выходу 25-й фильм о британском суперагенте станет последним с английским актером. Таким образом, началось одно из любимых развлечений фанатов франшизы — попытаться угадать, кто следующим воплотит на экране агента 007.

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Масла в огонь подливают само собой многочисленные слухи о возможной замене Крейга.

Один из последних гласит, что продюсеры франшизы в качестве главного кандидата на роль Бонда рассматривают британца Генри Кавилла. Достоверность слухов пока не подтверждена, однако Кавилл представляется едва ли не идеальным кандидатом на одну из самых узнаваемых ролей в мире.

В пользу Кавилла говорит много факторов. Главным из них стала новость о том, что актер покидает киновселенную DC и больше не будет исполнять роль Супермена в следующих фильмах о Лиге справедливости и Кларке Кенте.

Представитель кинокомпании Warner Bros., которая занимается производством фильмов о героях комиксов DC, заявил изданию The Hollywood Reporter, что решение по поводу грядущих фильмов о Супермене еще не принято.

«Супермен — как Джеймс Бонд. Спустя некоторое время вы начинаете видеть в этих фильмах новых актеров», — заявил сотрудник Warner Bros.

Однако агенты Генри Кавилла и продюсеры Warner не смогли договориться насчет появления актера в предстоящем фильме «Шазам!», выход которого запланирован на весну 2019 года. Помимо этого, Warner Bros. В ближайшем будущем намерен сосредоточиться на развитии другого персонажа вселенной — Супергерл. В фильмах о предыстории героини сам Супермен будет еще тинейджером, и Кавилл в его роли просто не рассматривается.

Не исключено, в случае ухода Кавилла, который он лично пока не подтвердил, продюсерам придется попросту перезапустить франшизу об одном из самых могущественных супергероях DC.

Ставки на Кавилла значительно выросли после роли в блокбастере «Миссия невыполнима: Последствия», вышедшего этим летом. Актер сыграл в нем роль антагониста, пытающегося остановить героя Тома Круза. Мало того, сам Кэвилл вскорепосле премьеры «Миссии» намекнул на свое желание воплотить на экране Джеймса Бонда.

«Я думаю, Бонд — замечательная роль, — приводит слова актера Esquire. — Он британец, он классный. И я думаю, что после моего участия в картине «Миссия невыполнима: Последствия» я стал лучше готов к Бонду».

Три года назад вышел еще один шпионский фильм с участием Кавилла «Агенты А.Н.К.Л.». Это ремейк популярного в 60-е годы сериала, который снял Гай Ричи. Кавилл исполнил в фильме одну из главных роле и получил положительные отзывы за ретро-образ шпиона. Помимо всего прочего, Кавилл отлично подходит по возрасту. 25-й Бонд выйдет в 2020 году, а к тому моменту, когда производство будет запущен новый виток бондианы, Кавиллу будет около 40 лет, что идеально совпадает с образом агента 007.

Последней громкой новостью об актере стало его участие в «нетфликсовском» сериале «Ведьмак», в котором они исполнит главную роль Геральта из Ривии. Выход шоу запланирован на следующий год. Кто составит Кавиллу компанию, пока неизвестно.

Любопытно, что букмекеры принимают ставки на то, кто станет следующим после Крейга Джеймсом Бондом, и фаворитом, по их мнению, считается Том Хиддлстон.

Средний коэффициент на бывшего Локи составляет 3.00. На втором месте идет Идрис Ельба с коэффициентом 4.00, а тройку самых вероятных кандидатов на роль суперагента замыкает Том Харди (4.50).

Что касается Кавилла, то вскоре после новостей о его уходе из киновселенной DC, коэффициент на актера значительно упал. Генри резко поднялся на четвертую позицию и теперь, если сделать на него ставку, то в случае выигрыша можно обогатиться в восемь раз.

Пятерку наиболее вероятных, по мнению букмекеров, исполнителей роли Джеймса Бонда замыкает известный по работе в трилогии «Хоббит» Эйдан Тернер.