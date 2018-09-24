«Скучно и похоже на «Лост»: пресса о сериале «Манифест»

Variety

Дэниел Д'Аддарио проводит очевидную параллель с проектом Джей Джея Абрамса «Остаться в живых» («Лост», если точнее) и называет «Манифест» довольно амбициозным шоу. Он полагает, что сериал неплохо балансирует между научной фантастикой про путешествия во времени и сверхсилу и семейной драмой, уделяя немало времени взаимоотношениям героев со своими родными, которые пять лет были уверены, что те погибли. Журналист отмечает, что сюжет шоу справляется с тем, чтобы заинтересовать зрителя, и в целом навевает приятные воспоминания о сериалах прошлого десятилетия, уделяющих много внимания деталям.

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Vulture

Джен Чейни также обращает внимание на схожесть с «Остаться в живых» — и главным образом с четвертым сезоном, в котором шесть героев сумели вернуться домой с острова после 108 дней отсутствия. Она также отдельно упоминает намеки на то, что герои каким-то образом связаны друг с другом, сверхъестественные последствия турбулентности и периодическое акцентирование на номере 828, — все это, по ее словам, тоже наводит на мысли об одном из главных телехитов нулевых. Чейни пишет, что главная проблема «Манифеста» — в том, что он слишком торопит события, из-за чего ореол мистичности не создается должным образом. Кроме того, сериал практически никак не затрагивает тему адаптации к изменившемуся миру, хотя на это интересно было бы посмотреть: при взлете в Белом доме еще сидел Барак Обама, а на момент посадки — уже Дональд Трамп.

«Новая мистическая драма от NBC предлагает целый самолет потенциально захватывающих историй, так почему же главные герои и их духовно-сверхъестественные миссии так скучны?» — задается вопросом Дэниел Финберг. «Может, мы встретим всех классных персонажей и сложные сюжетные твисты во втором эпизоде? Как и многие фанаты сериалов, я слишком много раз обжигался, чтобы особо в это верить», — резюмирует критик.

Deadline

Дино-Рей Рамос называет «Манифест» «семейной драмой, которая наложена на экстраординарный инцидент». «Сериал очень старается отгородиться от «Остаться в живых» — однако сравнений все же никак не избежать, «и это одна из главных причин, почему шоу не хватает интриги», считает журналист. Рамоса разочаровал финальный твист пилотной серии, который «призван оставить нас жаждущими большего», однако не справляется с задачей. Если проект Джей Джея Абрамса оставлял много вопросов, на которых хотелось узнать ответ, то «Манифест» делает ровно противоположное, заявляет Рамос.

Маргарет Лайонс с первых слов рецензии нарекает сериал Роберта Земекиса «неоригинальным» и «скучным». Журналистка отмечает, что в новом сериале прослеживаются сходства не только с «Остаться в живых», но и с другим проектом из прошлого десятилетия — «4400», который рассказывал о сорока четырех сотнях людей, которые тоже исчезали на несколько лет, а потом внезапно возвращались. «Манифест» разочаровывает отсутствием движущей силы», и уныние, которое стоит здесь в центре, портит и все остальные интересные элементы. Наконец, пишет Лайонс, ни один из героев не только не представляется человеком, с которым было бы интересно провести время, а вообще не выглядит как живой человек.

The Boston Globe

Мэттью Гилберт в большой обзорной статье о новинках телесезона отнес «Манифест» к категории «Возможно» с пометкой «Есть потенциал». Он также обращает внимание на то, что сериал слишком эмоционален и не раскрывает переживания героев по поводу того, как мир изменился за пять лет. Тем не менее, признает критик, сериал сумел затянуть его, когда пассажиры рейса начали сталкиваться с побочными эффектами своего сверхъестественного перелета.

В Америке сериал выходит на NBC, в России его можно посмотреть на «КиноПоиске».