Неправильная: Бузова огорчает фанатов и провоцирует драки

Телеведущая и певица Ольга Бузова скрыла свою страницу в инстаграме после скандала, который произошел на ее недавнем концерте в Челябинске. Вызвавшее негодование поклонников выступление состоялось 21 сентября и, как позднее подчеркнули присутствовавшие на мероприятии, мягко говоря, не прибавило исполнительнице фанатской любви — многие слушатели были возмущены наплевательским отношением звезды к своей аудитории.

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По словам подписчиков, концерт Ольги был задержан почти на час, тогда как сама певица, все-таки появившись на сцене, даже не извинилась перед поклонниками за опоздание.

«Бузова рискует окончательно растерять своих немногочисленных реальных поклонников после выступления в Челябинске, которое закончилось негодованием зрителей. Надо признать, причин для лютой злости оказалось более чем достаточно,

— написал в комментариях под одним из постов селебрити в инстаграме пользователь. — Сперва Бузова задержала выход на сцену аж на 45 минут. В принципе, артисты иногда делают это специально, чтобы большой поток людей успел заполнить концертную площадку до начала выступления. Однако в случае с Бузовой это оказалось скорее прихотью самой певицы, поскольку посмотреть на нее вживую пришло намного меньше народу, чем ожидалось, — трибуны до конца шоу оставались полупустыми. Сама звезда не стала извиняться за опоздание».

Более того, одним лишь намеренным опозданием и отсутствием извинений дело не ограничилось: согласно СМИ, Бузова по ходу концерта пела под фонограмму, а уже по окончании мероприятия отказалась выходить «к детям, пришедшим на ее выступление, доведя тех до слез».

Немногим позднее Ольга якобы пошла на совсем уж радикальный шаг, скрыв свой аккаунт в инстаграме для пользователей, которые не подписаны на ее страницу, что видится достаточно странным решением, учитывая популярность Бузовой в социальных сетях со всеми вытекающими из этого материальными выгодами.

Справедливости ради, уже к началу новой недели все вернулось на круги своя: утром 24 сентября страница Ольги вновь была открыта для всех желающих, включая тех, кто на ее обновления не подписан.

Не оставила без внимания певица и нашумевший концерт в Челябинске. Прокомментировала она его, правда, достаточно буднично, поблагодарив фанатов за знание песен и назвав их «самыми лучшими», — об опоздании Бузова решила тактично умолчать.

«Челябинск, спасибо, что пели вместе со мной сегодня! Вы у меня самые лучшие! И вы все однозначно в моем хит-параде», — написала Ольга в инстаграме.

Тем временем в воскресенье, 23 сентября, вышел пятый эпизод шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого молодые люди сражаются за право стать бойфрендом певицы, — очередной выпуск, по мнению зрителей, стал наиболее скандальным среди уже появившихся в эфире.

Подобный статус серия получила благодаря первой драке на проекте: один из главных фаворитов в борьбе за сердце телеведущей Валентин решил не самым гуманным способом разобраться с интриганами Александром, Евгением и Сергеем, ранее поведавшими Ольге о давних проблемах с законом их конкурента и обвинившими его в лицемерии.

Узнав о подобном поступке мужчин от самой Бузовой, Валентин сначала успокоил девушку в личном разговоре, а затем, вернувшись к соперникам, сорвал с себя пиджак и со словами «А теперь все втроем встали» начал ожесточенную потасовку. Впрочем, об ее итогах зрителям до сих пор ничего не известно: согласно законам жанра, эпизод оборвался на самом интересном месте.

Около недели назад Бузова оказалась в центре очередного скандала, поводом для которого стала видеозапись с провокационным поведением звезды на борту самолета, — Ольга ходила по салону воздушного судна и навязчиво общалась с другими пассажирами. Речь певицы было практически нереально разобрать, однако в СМИ подчеркнули, что селебрити совершенно точно использовала слово «бухать», а также не гнушалась нецензурными выражениями.