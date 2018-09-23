Тайна раскрыта: Джек Блэк обогатится на часах

Прошедшие выходные выдались одними из самых слабых в году в американском бокс-офисе. 12 самых кассовых фильмов собрали всего $82,5 млн, что стало третьим с конца показателем за весь 2018 год.

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Лидером домашнего бокс-офиса стала фантастическая комедия мастера ужасов Элая Рота «Тайна дома с часами», которая собрала $26,8 млн, превзойдя ожидания аналитиков. Предполагалось, что фильм едва перевалит за планку $20 млн. Бюджет картины с Джеком Блэком и Кейт Бланшетт не велик — всего $42 млн, поэтому ожидается, что он легко окупит затраты на производство. В остальном мире лента собрала $3,1 млн, а в России выйдет на большой экран на следующей неделе.

Неожиданно сильно на третьей неделе проката выступил триллер с женой Райана Рейнольдса Блейк Лайвли и Анной Кендрик «Простая просьба». Картина потеряла всего 35% сборов по сравнению с прошлыми выходными и заработала $10,4 млн, что позволило ей подняться с третьей на вторую строчку. Общая домашняя касса фильма составляет уже $32,5 млн. Если добавить к этому $10 млн мировых сборов, то получится вполне приличная выручка.

Одну строчку потерял популярный хоррор «Проклятие монахини», который на прошлой неделе опережал «Простую просьбу». Картина потеряла 44% и проиграла своему основному конкуренту в последние две недели, собрав $10,2 млн. В минувший уикенд домашняя касса хоррора перевалила за важную отметку в $100 млн. «Проклятие монахини» стал четвертым фильм франшизы «Заклятие», который добрался до девятизначной отметки. В остальном мире картина стала самым кассовым фильмом выходных, собрав $35,4 млн, доведя общую кассу по всему миру до потрясающих $292,5 млн, что более чем в десять раз превышает бюджет фильма.

Высокобюджетный блокбастер Шейна Блэка «Хищник» стремительно опустился с первого на четвертое место уже на второй неделе проката. Фильм получил негативные отзывы в прессе и, пожалуй, оказался одним из самых крупных коммерческих провалов года. На второй неделе «Хищник» потерял огромные 64,7% сборов и собрал всего $8,7 млн. И это при том, что количество копий увеличилось на 33 и составило 4070. В международном прокате фильм умудрился заработать $54,5 млн, причем одним из самых прибыльных рынков оказался российский. В итоге при 88-миллионном бюджете картина принесла продюсерам $95 млн, чего недостаточно, чтобы отбить все затраты.

Продолжают уверенно себя чувствовать «Безумно богатые азиаты», которые сохранили неделю спустя свою пятую строчку в списке самых кассовых фильмов в США и потеряли всего-то 25% дохода. Фильм собрал $6,5 млн и довел домашнюю кассу до $159 млн. Общие сборы с учетом остального мира составили $206,4 млн.

Недавний участник международного кинофестиваля в Торонто «Белый парень Рик» с Мэтью Макконехи опустился на две строчки и занял шестое место, заработав в прошедшие выходные $5 млн. Итоговая домашняя касса картины составила $17,4 млн, и это не то, на что рассчитывали ее создатели фильм с 29-миллионным бюджетом. Однако есть еще надежда на мировой прокат, в который он пока не вышел.

На одну строчку по сравнению с прошлой неделей опустился боевик Пьера Мореля «Багровая мята» с Дженнифер Гарнер в главной роли. Фильм заработал $3,7 млн и довел домашний сбор до $30 млн. С учетом остального мира картина собрала $36 млн, что всего на $11 млн превысило ее бюджет. После суперхита «Заложница» с Лиамом Нисоном Морель так и не может повторить своего успеха десятилетней давности.

Лишь на восьмом месте дебютировал документальный фильм обладателя Золотой пальмовой ветви Майкл Мура «Фаренгейт 11/9». Несмотря на громкое имя и прямую отсылку к названию победившего в Каннах фильма, лента не смогла привлечь зрителя в кино, хотя для жанра документалистики получила внушительные 1719 копий. Сборы картины в США составили $3,1 млн.

В ближайший четверг в американском прокате состоится премьера анимационного фильма Warner Bros. «Смолфут». Картина ожидается в более чем 4 тыс. кинотеатрах, и не исключено, что семейный мультфильм немного выправит общее пока плачевное состояние американского бокс-офиса.