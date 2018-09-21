Джекилл и Хайд: Том Харди о новом кинокомиксе «Веном»

Британский актер Том Харди прилетел в Москву для продвижения блокбастера «Веном», в котором он сыграл главную роль. Харди дал пресс-конференцию в гостинице «Националь», на которой подробнее рассказал о картине.

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Веном — злодей или антигерой (в зависимости от версии комикса) из вселенной Человека-паука. Он был впервые представлен в «марвеловских» комиксах в 1984 году. Веном представляет собой инопланетную сущность-симбиота, которая никак не связана человеческими моральными ограничениями, в результате чего действует только в своих целях, не беспокоясь о последствиях.

Симбиот стал одним из самых главных врагов Человека-паука, а по мнению организации Щ.И.Т. является одной из самых больших опасностей для человечества наравне с Магнето, Доктором Думом и Красным Черепом. Самым известным во комикс-вселенной Marvel носителем Венома стал журналист Эдди Брок, которого и сыграл Тома Харди.

«Основной темой фильма стало проведение границы между добром и злом, но на самом деле концепция гораздо интереснее, — рассказал Харди. — Ведь обычно персонаж комикса выбирает ту или иную сторону, но с Веномом не работают категории добра и зла. И сама идея возможности совершать поступки без последствии интересна многим психологам. На мой взгляд, в каждом человеке есть такая сторона, но мы все живем с оглядкой на окружающих и думаем о том, причиним ли мы вред людям, или нет».

По мнению Харди, Веном — прежде всего звериная сущность, которая подчиняется инстинктам, и его нельзя рассматривать с человеческой точки зрения. Эдди Брок «старается договориться с симбиотом, применяя к нему человеческую мораль». Харди привел сравнение дилеммы Джекилла и Хайда из классической книги Роберта Льюиса Стивенсона

Актер рассматривает Венома, как явную метафору внутреннего голоса у каждого человека.

«Он есть и у меня, и у многих других. Только мы не всегда его слушаем, а подчиняемся прежде всего логике», — подчеркнул Харди.

Главная звезда картины также поделился своими впечатлениями от команды, с которой он работал на съемках. Очень много комплиментов Том высказал в адрес режиссера Рубена Фляшера, который прежде всего известен как автор комедийного боевика «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Актер отметил, что в этом фильме он «раскрылся с лучшей стороны, привнес в «Венома» много юмора, но в то же время снял очень динамичный экшн». Что касается его партнерши по экрану Мишель Уильямс, Харди назвал ее очень разноплановой актрисы, с которой очень легко работать.

Харди также поспешил развеять опасения фанатов комиксов, который, обычно, перед каждой экранизацией любого персонажа боятся, что создателем фильма не удастся точно перенести героя на экран.

«Образ Венома получился максимально близким к комиксам, — заявил актер. — Его внешний вид был точно повторен, согласно первоисточнику».

Для Харди Веном стал не перввым воплощением героя комиксов на экране. Ранее он снялся у Кристофера Нолана в картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды», где сыграл роль врага Бэтмена — Бэйна.

Актер объяснил, чем отличается его нынешний персонаж от вышедшего на экраны пять лет назад. Он также отметил, что Веном не вписывается в стандартные правила комиксов.

«Бейн был просто злодеем. Он противостоял Бэтмену и хотел причинить людям зло, — заявил актер. — Веном же вообще не вписывается ни в какие этические рамки. Это инопланетное существо, которое вообще невозможно оценивать общепринятыми нормами. И поэтому, я бы не стал называть его злодеем, даже несмотря на то, что он принес много вреда».

Харди также поделился с журналистами тем, как провел свое время в Москве. Он отметил, что побывал в парке Зарядье, где его больше всего впечатлил ставший уже знаменитым мост на Москвой-рекой, который актер окрестил селфи-мостом. В Зарядье он посетил ледяную пещеру, которая очень ему понравилась, и показал шапку-ушанку, подаренную актеру сотрудниками парка.

Российская премьера «Венома» состоится одновременно со всем миром 4 октября. Фильм не принадлежит «Кинематографической вселенной Marvel» и поэтому никак не связан с картиной «Человек-паук: Возвращение домой». В «Веноме» будет отсутствовать самый популярный супергерой Marvel, а картина полностью сосредоточится на истории появления инопланетного существа на Земле и его отношениях с Эдди Броком.