«Не Цой, а отцтой»﻿: в сети отругали Шнура вслед за Киркоровым

Опубликованное 20 сентября музыкальное видео группы Сергея Шнурова «Ленинград» на песню «Цой» подверглось сильной критике со стороны пользователей ютьюба. За сутки с момента выхода ролик успели посмотреть более 638 тысяч раз, однако если положительно оценили клип порядка 19 тысяч человек, то отметку «Мне не нравится» поставили целых 48 тысяч.

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В видео лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров предстает в образе одинокого капитана космического судна, который от скуки курит сигареты и танцует с мультяшным инопланетным существом, а после угощает его распечатанным на 3D-принтере бургером.

Впрочем, идиллия длится недолго, и в корабль Шнурова врезается дрейфующий в космосе автомобиль Tesla Roadster, запущенный туда компанией Илона Маска SpaceX. Транспортное средство сталкивается с иллюминатором, из-за чего внутри станции ломается система искусственной гравитации, и все взрывается.

Шнуров и его питомец, успевшие надеть скафандры, оказываются в открытом космосе, где их подбирает огромный корабль инопланетян. В этот момент звучит отрывок песни «Дальше действовать будем мы» группы Виктора Цоя «Кино», после чего начинаются финальные титры.

Режиссером клипа выступил автор нашумевшего «Хардкора» Илья Найшуллер, который до этого снимал для «Ленинграда» невероятно успешные видео «Кольщик», «Вояж» и «Жу-жу». Композиция «Цой» вышла в апреле 2018 года на альбоме «Всякое», который Шнуров выпустил по случаю своего 50-летия.

Новый ролик коллектива мало кому пришелся по вкусу. В комментариях под ним на ютьюбе многие пользователи упрекнули Шнурова в чрезмерном количестве интегрированной рекламы (этим людям не стоит заходить на канал Black Star), а также поинтересовались, при чем тут Цой.

«Щас бы Цоя включать под рекламу [онлайн-банка]. Сириасли? А можно поставить 100к дизов разом?﻿» — интересуется один из них.

«Клип называется не «цой» а «отцтой»﻿, — емко резюмирует другой.

«Взять песню, в которой есть слова про Цоя, назвать ее ради кликбейта «Цой» и просто сделать рекламный ролик. Так теперь это работает?» — негодует комментатор.

Сам Шнуров у себя в инстаграме ответил на критику недоуменным сообщением.

«Бухаю — возмущаются. Не бухаю — возмущаются. Матерюсь — негодуют. Не матерюсь — негодуют еще больше. [Офигительно]», — написал он.

За последний месяц это уже второй случай, когда клип популярного российского исполнителя набирает огромное количество дизлайков на ютьюбе и получает внушительную дозу критики. 7 сентября состоялась премьера видео Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица», в котором два артиста ссорятся друг с другом, после чего один из них подмешивает второму в напиток семенную жидкость козла, а затем подстраивает так, чтобы он оказался измазанным нечистотами.

К слову, в ролике снялось много звезд отечественного шоу-бизнеса, в том числе — сам Шнуров, который в пародийном интервью отказывался верить в дружбу Киркорова и Баскова.

На момент написания материала количество положительных оценок под «Ибицей» составляло 200 тысяч, а негативных — 233 тысячи.

В результате исполнители решили «извиниться» перед поклонниками за провальный клип и сняли пародию на видео рэперов Канье Уэста и Лил Пампа «I Love It».

Киркоров и Басков заявляют, что «заслужили все дизлайки», и говорят, что «хотели пошутить».

«Вы совсем там оборзели? Мат, кал, козье семя», — цитирует Басков один из комментариев под «Ибицей» и отмечает, что «на его лице сидели», а зрители «поседели».

После этого в дело вступает Киркоров-Уэст — он признает, что «мотив композиции похож на его же хит «Цвет настроения синий», однако тут же парирует: «Но наконец-то я сплагиатил сам себя!»

«Извинение за «Ибицу» уже пришлось пользователям по нраву — там набралось 247 тысяч лайков и 67 тысяч дизлайков. Намерен ли Сергей Шнуров снимать пародию на работу каких-либо известных рэперов в качестве извинения перед поклонниками, неизвестно.