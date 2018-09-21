«Она была темнее!»: Disney обвинили в анимационном расизме

Компания The Walt Disney отредактировала сцены с принцессой Тианой для мультфильма «Ральф против интернета», релиз которого запланирован на ноябрь 2018 года. Эта героиня — единственная темнокожая из числа всех диснеевских принцесс, до этого она появлялась в картине 2009 года «Принцесса и лягушка».

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В последнем трейлере ленты «Ральф против интернета» были показаны сцены с участием Тианы и других диснеевских принцесс. После его выхода, а также публикации других промо-материалов, многие пользователи соцсетей возмутились тем, что авторы картины сильно изменили образ афроамериканской принцессы, — ее кожа сильно посветлела, а черты лица начали напоминать скорее представительницу европеоидной расы: губы стали тоньше, а нос — уже.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник, бурная реакция интернета заставила Disney незамедлительно приступить к изменению сцен с Теаной в сиквеле «Ральфа». Это решение было рискованным шагом, поскольку обычно на работу над анимационным фильмом уходит не один год, а премьера ленты назначена на 21 ноября.

Во время пересъемок аниматоры Disney тесно взаимодействовали с актрисой Аникой Нони Роуз, которая озвучивала Тиану, а также встречались с представителями правозащитной организации Color of Change, которая занимается вопросами расовой репрезентации и политического равенства, в том числе в отношении представленности темнокожих персонажей в голливудских фильмах.

20 сентября компания опубликовала заявление, в котором положительно оценила решение Disney «восстановить образ принцессы Тианы как чернокожей принцессы с полными губами, темной кожей и темными волосами». В тот же день вышел новый трейлер «Ральфа против интернета», в котором героиня предстала уже в оригинальном облике.

В последнее время голливудские студии стали все чаще сталкиваться с критикой со стороны общественности по поводу кастинговых решений и изображения тех или иных групп и быстро давать ответ аудитории — во многом благодаря развитию соцсетей.

Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендерной женщины, Розанну Барр уволили из собственного ситкома «Розанна» (который выходил на принадлежащем Disney канале ABC) за расистские высказывания в твиттере, а Джеймса Ганна сместили с поста режиссера третьих «Стражей галактики» (от опять же «диснеевской» Marvel) из-за жестких шуток на тему педофилии, которые он публиковал десять лет назад.

Также недавно английский актер Кит Харрингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», обвинил студию Marvel в гомофобной политике подбора артистов для своей кинофраншизы. Он отметил, что в их фильмах снимаются только гетеросексуальные актеры.

«Существует огромная проблема, состоящая в том, что маскулинность и гомосексуальность не могут идти рука об руку.

Почему актеры, которые являются геями в реальной жизни, не могут играть супергероев в фильмах Marvel? Когда это произойдет?» — посетовал Харрингтон в интервью изданию Variety, которое состоялось на фестивале в Торонто.

На киносмотре он представлял картину «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» вместе с коллегами по цеху Тэнди Ньютон и Эмили Хэмпшир, а также режиссером Ксавье Доланом, которые согласились с мнением Харрингтона. Ньютон привела в пример спортивную индустрию — там, на ее взгляд, присутствуют позитивные изменения в этом вопросе, так как в последнее время все больше и больше атлетов совершают каминг-ауты.

«Изменения происходят, но нам нужно встать позади них и начать толкать их вперед», — добавила актриса.

Долан отметил, что в актерской среде тоже видны улучшения, которые он связывает с развитием социальных медиа, — по его словам, именно на этих платформах артисты стали свободнее говорить о себе открыто. В то же время он подчеркнул, что эти сдвиги не означают, что Голливуд кардинально изменил свое отношение к этому вопросу.

Долан добавил, что актеры могут полностью принимать себя в наши дни, но не всегда способны реализовывать те возможности, которые у них были бы без совершения каминг-аута, в связи с чем «предстоит еще много работы».