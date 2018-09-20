«Монахиня», «Джонни Инглиш» и другие премьеры недели

Один из самых коммерчески успешных хорроров этого года «Проклятие монахини» добрался до российского проката. Фильм Корин Харди — второй спин-офф хоррор-франшизы «Заклятие». Постановщик оригинальных фильмов Джеймс Ван в данном проекте выступил в качестве одного из продюсеров и соавтора сценария. В новой ленте речь пойдет о демонической монахине из «Заклятия 2». По сюжету Ватикан направляет священника (Демиан Бичир) и послушницу (Таисса Фармига) в румынский монастырь для расследования самоубийства одной из монахинь.

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В мировом прокате картина уже собрала $231 млн при всего лишь 22-миллионном бюджете.

«Агент Джонни Инглиш 3.0», («Johnny English Strikes Again»), Дэвид Керр

Третья часть шпионской пародии «Агент Джонни Инглиш 3.0» рассчитывает на успех в российском прокате благодаря популярному в нашей стране комику Роуэну Аткинсону, который является главной притягательной силой серии. Лента наполнена фирменными гэгами и юмором заслуженного комика, причем в свои 63 года Аткинсон демонстрирует, что находится в хорошей форме. Подробнее о ленте читайте в рецензии «Газеты.Ru».

«Лондонские поля», («London Fields»), Мэттью Каллен

Американо-британский триллер «Лондонские поля» основан на одноименном романе известного английского прозаика Мартина Эмиса. Картина расскажет о пребывающем в творческом кризисе смертельно больном писателе, который становится свидетелем необычной истории. Молодая красивая девушка начинает опасный любовный роман сразу с несколькими мужчинами. При этом она точно знает, что один из них станет ее убийцей. Развернувшая на глазах писателя драма дает ему надежду на возвращение вдохновения.

Фильм может похвастать внушительным актерским составом. В нем снялись Джонни Депп, его бывшая жена Эмбер Херд, лауреат премии «Оскар» Билли Боб Торнтон и звезда «Тора» и популярного сериала «Слепое пятно» Джейми Александр, Тобе Кеббел, Кара Делевинь и Джим Стерджесс.

Производство картины завершилось еще в 2015 году, однако она три года пролежала на полке из-за множества юридических проблем. В частности, режиссер Мэттью Каллен подал в суд на продюсеров, которые собирались показать ее три года назад на одном из международных фестивалей в другой версии монтажа.

«Простая просьба», («A Simple Favor»), Пол Фиг

Специалист по комедиям, автор «Девичника в Вегасе», «Копов в юбках», «Охотников за привидениями» и поклонник актерского таланта Мелиссы Маккарти, Пол Фиг неожиданно снял криминальный триллер совсем без юмора под названием «Простая просьба». Картина расскажет о двух подругах в исполнении Анны Кендрик и супруги Райана Рейнольдса Блейк Лайвли. После того, как героиня Кендрик оказывает своей подруге простую услугу, та пропадает без вести.

«Трудно быть богом», «Мой друг Иван Лапшин», «Двадцать дней без войны», «Проверка на дорогах», Алексей Герман

В честь 80-летия великого советского и российского режиссера Алексея Германа во многих городах России пройдет повторный показ легендарных фильмов выдающегося автора. Про каждый из них можно написать целую книгу, и этого все равно будет мало.

В «Двадцати днях без войны» и «Проверке на дорогах» Герман затронул тему Великой Отечественной войны, но сделал это в своем уникальном ни на кого не похожем стиле. «Мой друг Иван Лапшин» стал, по мнению многих, лучшей работой мэтра. Действие картины происходит в 30-е годы в небольшом провинциальном городке. Фильм известен тем, что в нем в совершенно необычном для себя амплуа предстает Андрей Миронов.

«Трудно быть богом» — последняя работа великого мастера, снятая по мотивом одноименно фантастической повести братьев Стругацких. Герман работал над картиной почти 20 лет. Ее мировая премьера состоялась уже после кончины режиссера. Лента была восторженно принята критиками, однако она требует немалого терпения и сосредоточенности от зрителя. В ней Герман довел до совершенства свою манеру предельно насыщать каждый кадр, в котором одновременно происходит сразу несколько событий.