Мстители идут в стриминг: Локи и Алую Ведьму порежут на серии

Медиагигант Disney собирается снять несколько мини-сериалов, посвященных героям киновселенной Marvel и фильмов о команде Мстителей. Предположительно, один из таких проектов расскажет о боге Локи (его во франшизе играет британский актер Том Хиддлстон) — брате Тора (Крис Хемсворт). Героиней другого сериала может стать Алая Ведьма, вошедшая в обновленный состав Мстителей после событий «Эры Альтрона».

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Остальные шоу, пишет Variety, сосредоточатся на «других полюбившихся супергероях, которым еще только предстоит появиться в сольных картинах». Основную мощь, конечно, пока приберегут для больших экранов, поэтому ждать появления Тони Старка и Капитана Америки не стоит, однако у менее значительных персонажей франшизы есть все шансы перебраться в новый формат.

Все эти проекты должны будут выйти на собственном стриминговом сервисе Disney, который планируется запустить в конце 2019 года.

Главным отличием от уже существующих сериалов по комиксам Marvel, которые выходили и выходят на канале ABC и в онлайн-кинотеатрах Netflix, Hulu и Freeform, станет присутствие актеров из полнометражных фильмов студии. Так, к исполнению ролей Локи и Алой Ведьмы должны будут вернуться Том Хиддлстон и Элизабет Олсен.

Источники издания не стали разглашать примерной стоимости производства планируемых сериалов, однако в Disney, судя по всему, готовы выделить на них бюджет, сопоставимый с лентами киновселенной.

Пока что речь идет о мини-сериалах, которые будут состоять из шести-восьми эпизодов. Курировать их создание будет киноподразделение Marvel во главе с Кевином Файги. При этом уже идущие сериалы — в частности, «Агенты Щ.И.Т.» на ABC и «Сорвиголова» на Netflix, — останутся под брендом Marvel TV, тогда как новые будут выходить именно под эгидой Marvel Studios.

На сегодняшний день проекты находятся на самых ранних стадиях разработки и еще даже не обзавелись сценаристами.

О планах запустить собственную стриминговую площадку Disney объявила уже давно — однако пока не вполне ясно, сможет ли она конкурировать с гигантами вроде Netflix и Amazon. В самой компании обмолвились только, что на старте сервис будет, скорее всего, стоить меньше них, — в остальном же большая часть информации о готовящемся онлайн-кинотеатре держится в секрете.

Тем не менее известно, что медиагигант планирует предоставить пользователям как можно больше премиального контента. Disney определенно рассчитывает на собственную ИВПЗ-площадку (интерактивное видео по запросу. — «Газета.Ru»), поэтому вкладывает в нее миллионы долларов.

За последнее время уже было анонсировано несколько крупных и в теории перспективных проектов, которые должны будут привлечь аудиторию к новому сервису. В частности, на нем появятся сериал по вселенной «Звездных войн», которым займется режиссер «Книги джунглей» 2016 года и первых двух частей «Железного человека» Джон Фавро, шоу по мотивам «Классного мюзикла», а также игровой ремейк «Леди и Бродяги».

Также там, разумеется, будут выходить и новые кинотеатральные релизы студии — вроде «Дамбо» Тима Бертона и очередной главы киновселенной Marvel «Капитан Марвел», которые запланированы на 2019 год.

Все эксклюзивные шоу, разрабатываемые для будущего сервиса, обойдутся Disney недешево. Например, сериал по «Звездным войнам», по имеющейся информации, будет стоить порядка $100 млн. Однако, отмечает Variety, компания в любом случае вынуждена потратиться, чтобы произвести достойное впечатление на потребителя.

Не исключено, что в этом и кроется конкурентная стратегия Disney: в то время как Netflix бьет громкими именами на заключенных контрактах (в обойме сервиса за последний год появились автор «Американской истории ужасов» Райан Мерфи, создательница «Анатомии страсти» Шонда Раймс и еще много важных представителей сегодняшней индустрии), «самая семейная компания» делает упор на масштабность и помпезность, присущую фильмам о Мстителях и их друзьях.